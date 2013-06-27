В Дзержинском районе более 300 студентов будут работать в студотрядах

Новости Беларуси. Трудовое лето. В Дзержинском районе в 2013 году более 300 студентов примут участие в строительстве молочно-товарных ферм и жилищных кооперативов, благоустройстве лесных угодий.

С первого июля 8 отрядов добровольцев приедут в район. Кроме строительных площадок, трудовой десант примут лесные питомники и экологические центры.

Ежегодно всё больше юношей и девушек желают подзаработать. К тому же, именно студенческие отряды могут стать первой ступенькой карьерного роста для молодых людей. Пройдя рабочие специальности и увидев строительный и производственный процессы изнутри, в перспективе можно стать отличным руководителем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Евгений Скоробогатов, начальник отдела по делам молодёжи Дзержинского райисполкома:

Это взаимовыгодное сотрудничество уже не первый год как апробировано. Наши организации всегда рады видеть к себе на помощь студентов, которые стараются заработать летом. Чем больший объём работ они выполнят, тем большее материальное вознаграждение получат. Студенты стараются работать хорошо, добросовестно, и, как показывает практика, если они едут работать в июле после сессии, то остаются также и в августе.