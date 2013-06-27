Прямой эфир

Свыше 240 млрд. рублей заработали за год учреждения образования Минской области

27 июня 2013 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Контрольный подсчёт. Свыше 240 миллиардов рублей заработали учреждения образования Минской области в учебном году. Кроме того, школы и детские сады получили более 70 миллиардов спонсорской, шефской и гуманитарной помощи. 

За счёт этих средств в учреждениях образования появилось новое игровое оборудование, компьютеры, спортивный инвентарь. К тому же, райисполкомы полностью решили вопрос ограждения территорий школ и детских садов и запретили в них свободный доступ транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Образование # Школы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси стали известны первые итоги ЦТ
27 июня 2013 08:58

В Беларуси стали известны первые итоги ЦТ

Лучшим работникам госпредприятий теперь будут вручать грамоты и цветы в учреждениях культуры
26 июня 2013 17:44

Лучшим работникам госпредприятий теперь будут вручать грамоты и цветы в учреждениях культуры

Более четырехсот столичных объектов торговли оборудуют системами видеонаблюдения
26 июня 2013 17:44

Более четырехсот столичных объектов торговли оборудуют системами видеонаблюдения