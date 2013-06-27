Свыше 240 млрд. рублей заработали за год учреждения образования Минской области

Новости Беларуси. Контрольный подсчёт. Свыше 240 миллиардов рублей заработали учреждения образования Минской области в учебном году. Кроме того, школы и детские сады получили более 70 миллиардов спонсорской, шефской и гуманитарной помощи.

За счёт этих средств в учреждениях образования появилось новое игровое оборудование, компьютеры, спортивный инвентарь. К тому же, райисполкомы полностью решили вопрос ограждения территорий школ и детских садов и запретили в них свободный доступ транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.