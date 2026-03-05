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В 10-й городской клинической больнице Минска открыли современный кабинет ангиографии

05 марта 2026 08:22
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Современные технологии в медицине: в 10-й городской клинической больнице Минска открыли кабинет ангиографии. Здесь будут оказывать стационарную помощь людям с болезнями кровообращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 10-й городской клинической больнице Минска открыли современный кабинет ангиографии-2

Благодаря современному ангиографическому комплексу, качественное лечение получат пациенты с атеросклерозом аорты, коронарных артерий, верхних и нижних конечностей. Кроме того, есть возможность проводить операции не только на сердце, но и на периферических сосудах, печени, поджелудочной железе и кишечнике. 

В 10-й городской клинической больнице Минска открыли современный кабинет ангиографии-4

Ян Керножицкий, заведующий ангиографическим кабинетом 10-й городской клинической больницы Минска:
Планируем внедрять операции на венах нижних конечностей, венах малого таза у мужчин, женщин. В день мы выполняем порядка 10 операций, в год где-то 1 000-1 200 пациентов проходят через наш кабинет. 

В 10-й городской клинической больнице Минска открыли современный кабинет ангиографии-6

Виктор Исачкин, главный врач 10-й городской клинической больницы Минска:
У нас в больнице два кардиологических отделения, которые очень нуждаются в этом оборудовании. Также на базе 10-й больницы размещен городской центр «Диабетическая стопа». Это операции на периферических сосудах ног. Эти операции длительные, сложные, но они позволяют обойтись без ампутации конечностей, сохранить ногу человеку и позволить ему быстрее социализироваться в обществе

Кроме того, в 10-й городской клинической больнице Минска открылся новый лазерный операционный блок, аналогов которому в Беларуси нет. В больнице также установлены аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

# Медицина

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