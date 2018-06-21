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Без кричащих цветов: историческому зданию по улице Машерова вернули прежний вид

21 июня 2018 18:55
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Новости Беларуси. Раньше здесь было полицейское управление. Здание на Машерова 3 пережило войну, и до сих пор в нем работают люди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Без кричащих цветов: историческому зданию по улице Машерова вернули прежний вид-1

Но фасад устарел, и его решили преобразить: покрасить в ярко-коралловый цвет. Однако местным жителям такая расцветка пришлась не по душе. И вот с раннего утра рабочие возвращают зданию прежний темно-бордовый колер.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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