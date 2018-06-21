Без кричащих цветов: историческому зданию по улице Машерова вернули прежний вид

Новости Беларуси. Раньше здесь было полицейское управление. Здание на Машерова 3 пережило войну, и до сих пор в нем работают люди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Раньше здесь было полицейское управление. Здание на Машерова 3 пережило войну, и до сих пор в нем работают люди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Но фасад устарел, и его решили преобразить: покрасить в ярко-коралловый цвет. Однако местным жителям такая расцветка пришлась не по душе. И вот с раннего утра рабочие возвращают зданию прежний темно-бордовый колер.