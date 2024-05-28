«Узкопрофильные специалисты». Какими вопросами занимаются юристы ООО «ЮрШеффГруп»?

Женское лидерство и предпринимательство – это относительно новые термины, которые появились в нашем обиходе примерно лет 10-20 назад. Современные девушки стали амбициозными, инициативными и уверенными в себе. Сегодня каждый третий предприниматель в Беларуси – женщина. Несмотря на высокую нагрузку, дамы успевают даже больше, чем мужчины. О том, существуют ли женские сферы бизнеса, и как найти компромисс между семьей и карьерой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы руководитель, у вас, я так понимаю, много людей в подчинении. Сколько человек?
Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании «ЮрШеффГруп», сайт yrist.by, Instagram @sheffgrupp:
Если говорить в рамках юридической сферы, я считаю, что это достаточно большое количество людей. Если основываться просто на бизнесе, возможно, это не та цифра. Специфика в том, что, сейчас я буду говорить исключительно только про юристов, которые оказывают услуги, то есть это профессиональные специализированные юристы, у нас 12 человек именно юристов. С учетом, что примерные цифры сегодня аттестованных юристов в стране около 300, я считаю, что это достаточно большой процент для компании. Тем более мы развиваемся постоянно, не стоим на месте. Юристы узкопрофильные, как доктора. От уголовного права до семейного, то есть абсолютно узкопрофильные специалисты многих направлений. Я контролирую все, наверное, в силу своего характера. Почему это получается? То есть кроме высших образований, я юрист-международник, член Союза юристов, Международного союза юристов, БелТПП. За пять месяцев я прошла 11 повышений квалификации только в Белорусской торгово-промышленной палате.
*На правах рекламы.
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