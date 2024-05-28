«Узкопрофильные специалисты». Какими вопросами занимаются юристы ООО «ЮрШеффГруп»?

Женское лидерство и предпринимательство – это относительно новые термины, которые появились в нашем обиходе примерно лет 10-20 назад. Современные девушки стали амбициозными, инициативными и уверенными в себе. Сегодня каждый третий предприниматель в Беларуси – женщина. Несмотря на высокую нагрузку, дамы успевают даже больше, чем мужчины. О том, существуют ли женские сферы бизнеса, и как найти компромисс между семьей и карьерой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы руководитель, у вас, я так понимаю, много людей в подчинении. Сколько человек?