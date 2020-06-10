Уже завтра они будут выбирать будущее. Аттестаты зрелости 10-11 июня получат более 52 тысяч выпускников

Новости Беларуси. Торжественные церемонии вручения аттестатов зрелости прошли 10 июня по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый документ об образовании получат более 52 тысяч одиннадцатиклассников. Свыше 86 тысяч учеников оканчивают 9-й класс. Формат торжественых мероприятий в 2020 году скорректировал COVID-19, однако испортить трогательный момент взросления пандемии все же не удалось. Планы выпускников на будущее на безопасном расстоянии узнала Ксения Худолей.

Ваня и Алина вместе сидели за этой партой 11 школьных лет. Здесь они учились писать и считать, здесь получили первые «десятки», старательно решали первую в жизни контрольную. А сегодня с лентами выпускников на груди делятся друг с другом планами. Ведь совсем скоро каждый из них пойдет своей «взрослой» дорогой.

Алина Саркисян, выпускница средней школы № 25 Минска:

Каждый год для меня был очень важным и очень запоминающимся. Я нашла здесь много друзей, здесь очень хорошие учителя, действительно настоящие профессионалы. Я очень рада, что училась именно в этой школе. Я решила поступать в Белорусский государственный экономический университет, потому что, мне кажется, это сейчас довольно нужная профессия и довольно прибыльная.

Иван Филипович, выпускник средней школы № 25 Минска:

Думаю, что буду скучать. Прежде всего по учителям, которые формировали нас как личностей. Достаточно приятелей, друзей в школе. Любимые предметы – математика, физика, химия очень увлекала. Я занимаюсь парусным спортом, поэтому я очень хочу стать чемпионом и стремлюсь к этому.

Для 25-й школы это первый выпускной класс. Всего 29 учеников, но каждый из них полностью оправдал надежды педагогов. Две золотые медали, множество дипломов и спортивных наград.

Ксения Худолей, корреспондент:

Уже завтра им предстоит выбирать будущее, а сегодня еще есть минута сказать друг другу теплые слова и вспомнить лучшие моменты. Ведь даже несмотря на некоторые ограничения, их школьному выпускному быть.

Пусть зрителей сегодня не так много, танцуют ребята на расстоянии друг от друга, а родители стараются сдержать объятия, пандемия не отменила праздничные планы, а лишь заставила всех быть чуть более внимательными к рекомендациям врачей.

Ольга Якушик, директор средней школы № 25 Минска:

Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, было принято решение, что, если погода позволит, торжественное мероприятие, вручение аттестатов, будет проходить на свежем воздухе. Все-таки это безопаснее и для детей, и для педагогов. И родители будут иметь возможность поприсутствовать.

Под обложками – годы школьных успехов и поражений. Однако свой первый документ об образовании юноши и девушки детально рассмотрят уже завтра.

Сейчас им трудно быть серьезными, ведь это их последний «детский» праздник. А вот родители наоборот, отправляя сыновей и дочек в самостоятельную жизнь, не могут скрыть волнения.

Вадим Акулич:

Недавно, кажется, в первый класс пошел, а уже вот богатырь вырос. Заканчивает школу, молодец. Время пролетело незаметно, очень гордимся.

Юлия Акулич:

Окончен первый беспечный такой отрезок в жизни. А теперь уже самостоятельная взрослая жизнь. И очень хочется пожелать и ему, и всем детям этого года удачи, счастья в жизни. И чтобы все проблемы остались позади у них.