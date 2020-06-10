Рота почётного караула представит Беларусь на параде Победы в Москве

Новости Беларуси. Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде Победы в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей колонне промаршируют 73 наших бойца. Уже на следующей неделе они отправятся в Россию. Там, напоминаем, из-за пандемии коронавируса торжество в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая перенесли на 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей.

Подготовка к празднику в России в самом разгаре. Главная задача – обеспечить строгий режим безопасности. У наших военных еще есть время до вылета, которое они используют для репетиций.