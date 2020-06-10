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Рота почётного караула представит Беларусь на параде Победы в Москве

10 июня 2020 19:04
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Новости Беларуси. Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде Победы в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рота почётного караула представит Беларусь на параде Победы в Москве-1

В общей колонне промаршируют 73 наших бойца. Уже на следующей неделе они отправятся в Россию. Там, напоминаем, из-за пандемии коронавируса торжество в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая перенесли на 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей.

Рота почётного караула представит Беларусь на параде Победы в Москве-4

Подготовка к празднику в России в самом разгаре. Главная задача – обеспечить строгий режим безопасности. У наших военных еще есть время до вылета, которое они используют для репетиций.

Рота почётного караула представит Беларусь на параде Победы в Москве-7

К слову, белорусская рота почетного караула частый гость не только в соседних странах. Наши военные успели побывать в Венесуэле, Франции, Катаре и Арабских Эмиратах.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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