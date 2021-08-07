Уже третий Ми-26. В Турцию прибыл борт МЧС Беларуси для тушения лесных пожаров

Новости Турции. Вертолет Ми-26 авиации МЧС Беларуси прибыл в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, страна борется с огнем на средиземноморском побережье. Курортный район Анталья из-за сложившейся обстановки объявлен зоной бедствия. Турецкая сторона обратилась за помощью к другим странам. Наш вертолет был направлен по поручению главы государства.

На борту 11 спасателей с большим опытом в ликвидации крупных пожаров в экосистемах. Экипаж совершил дозаправку в Гомеле и после семичасового перелета приземлился в турецком аэропорту. Это уже третий борт авиации МЧС Беларуси, который будет работать в международной команде в Турции. Два вертолета Ми-8 авиации МЧС прибыли туда в мае и также продолжат тушение пожаров в лесной местности.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

С учетом сложившейся ситуации, которая сейчас происходит в Турции – сильные лесные пожары – руководство турецкой республики обратилось к руководству и правительству Республики Беларусь о выделении еще одного вертолета Ми-26. Сегодня это самый большой вертолет, который может позволить взять сразу 15 тонн воды.