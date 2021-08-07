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Уже третий Ми-26. В Турцию прибыл борт МЧС Беларуси для тушения лесных пожаров

07 августа 2021 17:09
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Новости Турции. Вертолет Ми-26 авиации МЧС Беларуси прибыл в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, страна борется с огнем на средиземноморском побережье. Курортный район Анталья из-за сложившейся обстановки объявлен зоной бедствия. Турецкая сторона обратилась за помощью к другим странам. Наш вертолет был направлен по поручению главы государства.

Уже третий Ми-26. В Турцию прибыл борт МЧС Беларуси для тушения лесных пожаров-1

На борту 11 спасателей с большим опытом в ликвидации крупных пожаров в экосистемах. Экипаж совершил дозаправку в Гомеле и после семичасового перелета приземлился в турецком аэропорту. Это уже третий борт авиации МЧС Беларуси, который будет работать в международной команде в Турции. Два вертолета Ми-8 авиации МЧС прибыли туда в мае и также продолжат тушение пожаров в лесной местности.

Уже третий Ми-26. В Турцию прибыл борт МЧС Беларуси для тушения лесных пожаров-4

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:
С учетом сложившейся ситуации, которая сейчас происходит в Турции – сильные лесные пожары – руководство турецкой республики обратилось к руководству и правительству Республики Беларусь о выделении еще одного вертолета Ми-26. Сегодня это самый большой вертолет, который может позволить взять сразу 15 тонн воды.

Уже третий Ми-26. В Турцию прибыл борт МЧС Беларуси для тушения лесных пожаров-7

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

# Беларусь-Турция # общество # Тадеуш Курсевич # Фотофакт

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