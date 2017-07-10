«В соцсети предложили деньги и удачу в обмен на душу»: готовы ли минчане заключить договор?

В современном мире рыночной экономики продаётся всё и вся. Не согласна была с этим утверждением минчанка Ирина. Но ровно до тех пор, пока сама не стала участницей, мягко сказать, странной истории. Неделю назад девушке предложили заработать на невозможном.



Ирина:

Неделю назад в социальной сети получила сообщение странного характера. Мне предложили деньги и удачу в обмен на душу.

Пять лет назад в Латвии открылась фирма Kontora, которая занимается весьма необычным бизнесом – выдаёт кредиты под залог души. Удивительно, такие услуги популярны – у дверей выстраиваются очереди. Так, может, и в Беларуси решили заняться бизнесом на б/у душах? Или это просто глупая шутка?

Ирина:

Я – человек верующий, но чисто из любопытства вступила в переписку, по фото мою душу оценили в 10 тысяч у.е. Маловато, конечно. Потом стала читать про это и, оказывается, в Минске есть целая группа. Там люди предлагают свои души и есть те, кто покупает.

Договор скрепляется кровью.

Я в шоке, что такое существует и есть люди, которые верят в это.

Кому нужны души белорусов, кто готов платить за них большие деньги, и что происходит с людьми, идущими на сделку? В одной из групп в социальной сети, вступаем в переписку с так называемым адвокатом дьявола. Нам сулят 93 года жизни без болезней и печали и 143 000 $.



Всего-то и нужно – провести ритуал отречения. А, между тем, белый маг и экстрасенс Валекс Буяк предупреждает: продать душу и жить счастливо – невозможно. Валекс Буяк, экстрасенс, белый маг:

Душу забрать можно. Но тогда человек будет мёртвый, либо сумасшедший. Потому что в тело может подселиться какая-нибудь сущность, личность – многие сумасшедшие себя выдают за кого-то. То есть, это возможно. У шаманов есть практика поиска и возвращения души.

Мужчина подчеркивает: игры в продажу души могут стать причиной психозов и тяжёлых психических расстройств, и от подобных забав советует воздержаться.



Валекс Буяк, экстрасенс, белый маг:

Не втягиваться в разговор, который позволит воздействовать на него. Стараться, как с цыганами – ты начал разговаривать, и на тебя НЛП цыганское начинает действовать – просто сразу разорвать с ними контакт. Здесь тоже – не контачить. Если нет специальных знаний, чтобы ты мог их перебороть своими методиками, то лучше не контачить. А ещё один из вариантов – просто смеяться над этим и в это не верить.

А, тем временем, переписка с адептом сатаны сводится к банальному разводу на деньги. Для ритуала передачи души нужно 13 ингредиентов, среди них – 7 зубов бешеной собаки и мышиные хвосты, добытые в полночь.

Достать это всё непросто, а потому на карточку любезному деятелю нужно выслать тысячу рублей, и он приобретёт всё сам.



Но ведь за абсолютное счастье это – мизерная плата, ведь так? Мы вышли на улицы города и поинтересовались у минчан, готовы ли они расстаться со своей нематериальной сущностью.

Минчане:

Я боюсь, у них не хватит денег. Несмотря на то, что товар достаточно своеобразный, но вспомним о том, что мы не знаем, что мы продаём. Поэтому это очень сложно. Но, я думаю, я бы свою продал за пару миллиардов долларов. Ну, так, чтобы потом и внукам хватило. Если продавать, то задорого Нет, не готова. Моя душа давно продана – детям Нет. Не могу продать Нет-нет. Ни за блага, ни за что. Душа у человека одна За благополучие, я так думаю Нет, не продал бы душу свою. Потому что, если продать душу, то можно распрощаться со счастливой жизнью. Без души человек – никто

С таким настроем, у желающих наживаться на душах, шансов не так уж и много. С другой стороны, жертвами мошенников любой гильдии чаще всего становятся люди легковнушаемые и одинокие. Они готовы обращаться к шарлатанам всех мастей для решения своих проблем.



Виталий Милишевский, иерей, клирик прихода Святого Архангела Михаила:

Мошенники паразитируют всегда на чём-то таинственном, на малоизученном. И это же привлекает людей малограмотных. Многие люди, в принципе, верят в сны, читают гороскопы, обращаются к магам, колдунам, экстрасенсам. В надежде на то, что это будет такая простая таблетка.

В данном случае, здесь люди тоже ищут лёгкого пути.

Великий мэтр авантюры Калиостро, вместе с Остапом Бендером, нервно курил бы в сторонке, наблюдая за деятельностью посланников дьявола. Деятельностью, направленную лишь на получение лёгкой прибыли.

Виталий Милишевский, иерей, клирик прихода Святого Архангела Михаила:

Душа – это свободная личность человека. И душа неотделима от тела – куда тело, туда и душа. Поэтому, в случае продажи души, человек вынужден будет последовать за своим новым владельцем, хозяином до конца своей жизни. Поэтому продать душу просто невозможно.