Уже определены места посадок и подано 55 заявок: как озеленить свой двор?

Рассказываем в программе «Большой город» о самой масштабной и ожидаемой акции в Минске – «Зеленый двор вместе!».

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Эта акция проводилась и в 2019 году. Население Минска очень активно участвовало в этой акции. Было подано более 800 заявок для участия и предложений для участия по озеленению дворовый территорий. Поэтому в этом году тоже эта акция будет продолжена. И уже заявки от жителей поступают. В этом году уже поступило 55 заявок с предложением по озеленению по посадке деревьев и кустарников. Заявки можно оставить в рубриках «Зеленый двор», которые размещены на сайтах ЖКХ районов, администраций районов, «Минского городского жилищного хозяйства» Мингорисполкома.