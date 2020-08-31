Прямой эфир

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать

31 августа 2020 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сентябрь – бархатный сезон. Пандемия вновь вносит коррективы, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Это не повод опускать руки – уверяют эксперты. Синеокая всегда славилась богатой природой и историческими достопримечательностями.  

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать-1

Где провести последние солнечные деньки? Топ самых популярных мест для отдыха.  

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать-4

Александра Володина, специалист по туризму, экскурсовод:  
Восень, асабліва яе пачатак, месяц верасень – гэта найлепшы час для падарожжаў па Беларусі. Вас чакае бязконцае мноства беларусіх паркаў, якія звычайна атачаюць старыя шляхецкія сядзібы, у якіх, у сваю чаргу, размешчаны цудоўныя беларускія музеі.  

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать-7

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать-9

Калі ж вы бачыце, што дзень абяцае быць сонечным, то я рэкамендую палюбавацца на нашы прыродныя багацці. Верасень, асабліва яго канец, гэта лепшы час для фестывалю «Жураўлі і журавіны», які адбываецца на Міёршчыне. Калі дзясяткі тысяч журавоў на сваім шляху ў вырай, у Афрыку, спыняюцца на балоце Ельня – гэта адно з буйнейшых балотаў на тэрыторыі Еўропы – і далей эмігруюць у Афрыку. Альбо вас чакаюць Альмянскія балоты на поўдні Беларусі. У нас было сухое лета, яны сушэйшыя, паколькі было мала дажджоў, вы зможаце з лёгкасцю па іх павандраваць.  

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать-12

Калі вы адчуваеце сябе ўнутры гарачым чалавекам і нейкія восеньскія халады, халодныя ночы для вас не абмежаванне, то ў Беларусі, як вы ведаеце, 20 тысяч рэк, 10 тысяч азёр і бязконцае мноства крынічак, многія з якіх маюць не только прыродную, але і культурную гістарычную вартасць.  

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать-15

Хочаце больш вады, вадаспадаў, на той жа Міёршчыне знаходзіцца адзіны ў Беларусі прыродны вадапад – сапраўдны, нерукатворны, гэта не плаціна. Можна акунуцца.  

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать-18

Там жа, на Віцебшчыне, ёсць адзіная на Беларусі прыродная пячора. Яна можа і не вельмі глыбокая, але ж, тым не менш, гэта пячора. Хочаце ўзысці на гару, палюбавацца чыстым восеньскім паветрам, такім вялікім небам: гара Лысая, гара Дзяржынская – нашы найвышэйшыя кропкі таксамі чакаюць вас.  

# Туризм # общество # Александра Володина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Автопробеги, заплывы и не только. В каких форматах проходят в Беларуси мирные митинги
31 августа 2020 06:18

Автопробеги, заплывы и не только. В каких форматах проходят в Беларуси мирные митинги

Александр Лукашенко: ну неглупая же у нас молодёжь, начнут сравнивать, начнут думать
30 августа 2020 22:22

Александр Лукашенко: ну неглупая же у нас молодёжь, начнут сравнивать, начнут думать

Волонтёр, который приехал в Беларусь из Украины: «Как некоторые люди не ценят того, что они имеют сейчас?»
30 августа 2020 22:22

Волонтёр, который приехал в Беларусь из Украины: «Как некоторые люди не ценят того, что они имеют сейчас?»