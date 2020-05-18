Прямой эфир

Увеличение трудового стажа для женщин с четырьмя детьми. В Минтруда рассказали, что изменится

18 мая 2020 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 1 января 2021 года женщинам, родившим четверых детей, в трудовой стаж для назначения пенсии будут засчитывать время нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет (сейчас этот срок составляет 9 лет), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Увеличение трудового стажа для женщин с четырьмя детьми. В Минтруда рассказали, что изменится-1

Назначать трудовые пенсии им будут при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10.  

Увеличение трудового стажа для женщин с четырьмя детьми. В Минтруда рассказали, что изменится-4

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты:   
Перерасчет пенсий будет произведен нашими специалистами автоматически, если все документы есть в пенсионном деле. Если по каким-то причинам в пенсионных делах отсутствуют необходимые свидетельства о рождении детей, то перерасчет будет производиться на основании заявления матери и предоставления дополнительных документов.  

Норма по увеличению общей продолжительности времени ухода за ребенком, (включенного – прим. ред.) в трудовой стаж, коснется не только тех матерей, которые придут к нам на пенсию, но и тех, которые получают пенсию сегодня.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Валерий Ковальков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Муковозчик: когда и помечтать о будущем, как не сейчас. Телефельетон «Накипело»
18 мая 2020 15:33

Андрей Муковозчик: когда и помечтать о будущем, как не сейчас. Телефельетон «Накипело»

«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных отправлений
18 мая 2020 14:48

«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных отправлений

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами
18 мая 2020 13:53

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами