Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска

Новости Беларуси. Предприятия Минской области планируют увеличить экспортные поставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Предприятия Минской области планируют увеличить экспортные поставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Об этом шла речь в Солигорске. Губернатор области Александр Турчин посетил ряд промышленных гигантов: швейное предприятие и местную птицефабрику. Здесь не только не снижают производственные темпы, но и в поисках новых партнеров и расширения ассортимента. Например, у птицефабрики открылись перспективы экспортного сотрудничества с арабскими странами.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В сложный период предприятия не останавливались. Кто-то работает с различной степенью успеха, но тем не менее и одно, и второе предприятие показывает положительный финансовый результат, что не может не радовать. Люди получали своевременно заработную плату. Поэтому есть перспективы.
Встретился губернатор с коллективами. Вопросы ремонта дорог, ЖКХ и строительства детского парка аттракционов. Руководитель области поддержал инициативы.