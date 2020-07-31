Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска

Об этом шла речь в Солигорске. Губернатор области Александр Турчин посетил ряд промышленных гигантов: швейное предприятие и местную птицефабрику. Здесь не только не снижают производственные темпы, но и в поисках новых партнеров и расширения ассортимента. Например, у птицефабрики открылись перспективы экспортного сотрудничества с арабскими странами.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В сложный период предприятия не останавливались. Кто-то работает с различной степенью успеха, но тем не менее и одно, и второе предприятие показывает положительный финансовый результат, что не может не радовать. Люди получали своевременно заработную плату. Поэтому есть перспективы.