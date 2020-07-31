Давыдько: «От имени народа может говорить только один человек – Президент»

Вадим Щеглов, СТВ:

Вы как-то сравнили слово с пулей. Что выпущенное слово может иметь такие же последствия, как и выпущенная пуля неконтролируемая. Но при этом сказали, что и наказание должно быть соответствующим. Что вы имели в виду? Это несовершенство нашего законодательства?

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:

Нет. Это наша мягкость по применению законов относительно средств массовой информации. Закон хороший, но мы мягки. И, предположим, если заголовки сегодняшнего дня, условно говоря: «Белорусский народ против Лукашенко», да? Вот этот заголовок – я считаю, за это уже надо предъявлять претензию, предупреждение каналу, извинение. Какое право вы имеете так писать? Но, проглатывая эти заголовки, у кого-то может сложиться подобное впечатление.