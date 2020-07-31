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Дмитрий Швайба о забастовках: «С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс»

31 июля 2020 16:09
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Новости Беларуси. Заявления о забастовках являются фейком. Об этом рассказал председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Дмитрий Швайба.  

Дмитрий Швайба о забастовках: «С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс»-1

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:  
С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс. Я не слишком изощрен в этих понятиях, до этого слышал их только в интернет-пространстве, но оказалось что на этом поле (на мой взгляд, достаточно трепетном, для нас священном) трудовых отношений есть желание у кого-то еще играть. А мы, кстати, не видим, кто это говорит, даже появилась у нас такая шутка – мы не совсем понимаем мальчик это или девочка говорит, потому что совершенно обезличено пространство. Из интернета, прикрываясь этим пространством, нам говорят, что наши люди хотят бастовать.  

Дмитрий Швайба о забастовках: «С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс»-4

Какие опасности мы видим в этом заявлении?

Во-первых, задача тех, кто это говорит, наверняка политическая, а мы совершенно не видели этой политики до этого момента. Если у группы лиц (а ведь забастовка, о которой говорили, предполагает некую группу лиц) возникли нерешенные трудовые споры, то как минимум в соответствии с механизмом рассмотрения коллективных трудовых споров должен возникнуть этот коллективный трудовой спор, который должен был рассматриваться на комиссии по трудовым спорам, которая создана абсолютно во всех наших организациях отрасли.

Так вот ничего подобного на сегодняшний день мне неизвестно и моим коллегам, с которыми я работаю, нашему профсоюзному активу, тоже.  

# Забастовка # общество # Дмитрий Швайба

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