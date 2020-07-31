Дмитрий Швайба о забастовках: «С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс»

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:

С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс. Я не слишком изощрен в этих понятиях, до этого слышал их только в интернет-пространстве, но оказалось что на этом поле (на мой взгляд, достаточно трепетном, для нас священном) трудовых отношений есть желание у кого-то еще играть. А мы, кстати, не видим, кто это говорит, даже появилась у нас такая шутка – мы не совсем понимаем мальчик это или девочка говорит, потому что совершенно обезличено пространство. Из интернета, прикрываясь этим пространством, нам говорят, что наши люди хотят бастовать.