Усовершенствованную модель двигателя для космических полетов разработали школьники из Витебска: проект может быть апробирован на МКС

Новости Беларуси. Усовершенствованную модель двигателя для космических полетов разработали витебские школьники. В международном конкурсе, который проходил в Москве, участвовали более 50 юных ученых. Данила и Наталья Мельниковы уже стали лидерами в своей номинации. Работы молодых дарований оценивал летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это единственный проект из Беларуси, который участвовал в международном конкурсе студентов и школьников «Эксперимент в космосе».

Наталья Мельникова, юный изобретатель:

Подносим лампочку, и она загорается.

Первая совместная работа брата и сестры погодок вызвала живой интерес на национальном конкурсе несколько лет назад. Такой аппарат может быть незаменим в быту. Например, помогать освещать огромные помещения с минимальными энергозатратами. Но ребята решили пойти дальше. И сделать шаг… в космос.

Наталья Мельникова:

Резонатор выполнен из листа жести, но многим он напоминает ведро. Здесь внизу прикреплен магнитрон, который мы забрали из микроволновой печи.

Фактически они удешевили двигатель, основная область применения которого – межпланетные полеты.

Данила Мельникова, юный изобретатель:

Чаще всего их выполняют из меди. Мы читаем, что оцинкованная жесть больше накапливает электроэнергии, за счет этого увеличивается сила тяги.

А привела к изучению неизведанного ребят учитель физики и астрономии Наталья Хвалько. К слову, единственная белоруска, у которой есть медаль «За вклад в развитие отечественной космонавтики». Ее вручали по случаю полувекового юбилея с первого полета Гагарина.

Наталья Хвалько, учитель физики средней школы № 28 Витебска:

Ради таких минут надо заниматься этим с детства. Потому что необходимо прививать детям культуру учения, культуру работы с окружающим миром и умение преподносить себя.

Будет проходить еще и заочный тур конкурса. Награждение лучших состоится в конце апреля. И, вполне вероятно, что работа витебских школьников будет апробирована на Международной космической станции и российских биоспутниках. Это одно из условий конкурса.