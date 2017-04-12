Сельскохозяйственная ярмарка в Борисове пройдет 22 апреля

Новости Беларуси. Хорошая новость для запасливых хозяев. Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Борисове в конце следующей недели. 22 апреля около городского Дома культуры соберутся производители региона. На ярмарке свои товары представят предприятия мясо-молочной отрасли, сельхозорганизации и фермерские хозяйства.

Товары с минимальной наценкой будут продавать промышленники, торговые объекты и предприятия общественного питания. Сувениры представят мастера народного творчества. На Борисовской региональной ярмарке ожидаются гостей и из соседних районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.