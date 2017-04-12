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На медицинском пьедестале: Жодинская центральная городская больница признана лучшей в области по итогам 2016 года

12 апреля 2017 14:42
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Новости Беларуси. Жодинская центральная городская больница по итогам 2016 года признана лучшей в области. Одним из определяющих критериев стали высокие демографические показатели, в частности рождаемость.

В среднем Жодино ежегодно прирастает на девять сотен малышей. Их здоровье, как и каждого жителя промышленного центра, сегодня в надежных руках. В частности, в больнице работает и «Человек года Минской области» Зинаида Нагорная – заведующий педиатрическим отделением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Учреждения здравоохранения

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