«Это праздник всех, кто любит космос» – поздравление Олега Новицкого с Днем космонавтики

Новости Беларуси. День космонавтики отмечает 12 апреля планета. 56 лет назад легендарное «Поехали!» произнес Юрий Гагарин. Это был успешный космический дебют.

Беларусь о своем присутствии в космосе впервые заявила в 2012 году. Тогда был запущен аппарат дистанционного зондирования земли. Спустя четыре года, в 2016-м, с китайского космодрома Сичан курс на орбиту взял наш спутник связи.

Покорение космического пространства – задача сложная. Это касается и техники. И человека. Среди тех, кому он все-таки подчинился, есть и наши земляки. Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий, который, к слову, профессиональный праздник отмечает в звездной командировке. Всем землянам космонавт отправил поздравление.

К слову, сегодня в 20:12 в небе над нашей страной в бинокль можно будет увидеть Международную космическую станцию, на которой с экспедицией находится Олег Новицкий. Чтобы полюбоваться полетом МКС, есть всего три минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.