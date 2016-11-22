Заказать торт и оливье к Новому году можно уже с конца ноября

Новости Беларуси. До Нового года остаётся больше месяца, а

столичная торговля уже объявила о приёме заказов на изготовление праздничных кулинарных блюд и кондитерских изделий,

как для масштабных мероприятий, так и для семейных застолий.

Новогодняя атмосфера в 2016 году не заставила себя ждать. По городу уже работают тематические базары, где обещают привлекательные цены. Уже украшены многие витрины магазинов, оформлены фасады и интерьеры государственных учреждений. В знаковых местах города одна за одной вырастают масштабные елки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.