Урожайность выдалась рекордной. Белорусские аграрии поделились результатами уборочной

Традиционно из года в год Смолевичский район среди лучших в области по развитию агропромышленного комплекса. Большинство хозяйств от рядовых колхозов выросли до многоотраслевых предприятий. И сейчас являются флагманами агропромышленного сектора области. А главное – выпускаемая продукция качественная и конкурентоспособная, которая представлена не только на отечественном рынке. Кто вносит вклад в развитие экономики области? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В этом сезоне больше обычного работы у аграриев сельхозпредприятия «Смолевичский Райагросервис». Все потому что в этом году урожайность выдалась рекордной. Почти в 2 раза выше к уровню прошлого года. На полях активными темпами ведется уборка кукурузы на силос. Ежедневно заготавливают 800 тонн зеленой массы. Урожай хороший, крепкий, хрустит под жаткой комбайна. И погрузчик заполняется моментально.

За 3 недели с кукурузой справятся. Это оптимальные сроки. Ведь от убранной в срок массы зависит качество кормов, а значит, и вся животноводческая отрасль. По плану – заготовить около 15 тысяч тонн кормовых единиц. Но получится больше. Поэтому будет плюс к следующему году.