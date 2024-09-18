Профсоюзы Гомеля помогают аграриям в сборе яблок

Традиция, которой уже более 15 лет. Каждый год в хозяйстве «Брилево» Гомельского района высаживается трудовой десант. В горячую пору сбора урожая профсоюзные активисты помогают сельхозпроизводителям снимать яблоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый сентябрь представители самых различных организаций меняют привычные офисные костюмы на удобную спортивную одежду. Работают вручную. Плоды снимают осторожно, чтобы не повредить, ведь иначе срок хранения ароматных плодов сильно сократится.

Жанна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов: Это личный вклад, личное твое участие и маленькая толика в этот каравай, в уборочную-2024. Очень на Гомельщине большие гектары плодородных земель, очень хорошо, что такой большой урожай.

Александр Гриньков, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК:

Мы работаем с коммунальным хозяйственным унитарным предприятием «Брилево», убирая яблоки. Ежегодно мы это делаем нашими членами профсоюза Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса. И также подключаются все отраслевые профсоюзы к данной акции.

Сад в хозяйстве занимает более 80 гектаров. Выращивают в основном яблоки белорусской селекции. Плоды с более ранними сроками созревания уже собрали. Сейчас время поздних сортов. В прошлом году урожай порадовал, сняли более 1800 тонн. В этом будет чуть похуже, свои коррективы внесла погода. Что-то сразу идет на реализацию. Часть фруктов закладывается на хранение либо перерабатывается.