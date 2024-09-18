Птицеводство, изготовление комбикормов и не только. Рассказываем о предприятии-флагмане Смолевичского района

Традиционно из года в год Смолевичский район среди лучших в области по развитию агропромышленного комплекса. Большинство хозяйств от рядовых колхозов выросли до многоотраслевых предприятий. И сейчас являются флагманами агропромышленного сектора области. А главное – выпускаемая продукция качественная и конкурентоспособная, которая представлена не только на отечественном рынке. Кто вносит вклад в развитие экономики области? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Смолевичский район развивается успешно в разных направлениях. Локомотивом выступает сам райцентр – город-спутник Смолевичи. Здесь создана комфортная среда для жизни. Стремительно возводится жилье, не отстает и социальная инфраструктура.