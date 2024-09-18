Птицеводство, изготовление комбикормов и не только. Рассказываем о предприятии-флагмане Смолевичского района
Традиционно из года в год Смолевичский район среди лучших в области по развитию агропромышленного комплекса. Большинство хозяйств от рядовых колхозов выросли до многоотраслевых предприятий. И сейчас являются флагманами агропромышленного сектора области. А главное – выпускаемая продукция качественная и конкурентоспособная, которая представлена не только на отечественном рынке. Кто вносит вклад в развитие экономики области? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Смолевичский район развивается успешно в разных направлениях. Локомотивом выступает сам райцентр – город-спутник Смолевичи. Здесь создана комфортная среда для жизни. Стремительно возводится жилье, не отстает и социальная инфраструктура.
Всего 8 километров от города-спутника. Здесь находится гигант-флагман не только района, но и всей республики. Предприятие по производству продуктов из мяса птицы. К слову, хозяйство многоотраслевое. Кроме птицеводства, ставку делают на производство молока и продукции растениеводства, а также изготовление комбикормов.
Сергей Рамченко, директор предприятия по производству продуктов из мяса птицы:
Более 50 % производимой продукции мы экспортируем в 10 стран. В структуре экспорта около 64 % занимает экспорт в Россию, 15 % в Китайскую Народную Республику, 15 % в Казахстан, около 8 % в Узбекистан, основная доля распределяется между такими странами, как Таджикистан, Кыргызстан, Грузия, Армения, Азербайджан. Безусловным результатом успешной работы предприятия является слаженный и профессиональный коллектив руководителей, специалистов и работников. А также это высокий уровень насыщенности и автоматизации нашего производства, которое постоянно поддерживается на высоком уровне и модернизируется в дальнейшем.
Однако основная задача предприятия не рост валовых показателей, а получение устойчивого финансово-экономического результата, который в том числе влияет на экономику области и всей республики. Ежегодно для роста объемов продукции на производственных площадках внедряют передовые технологии, проводят модернизацию. Например, в 2025 году построят дополнительную площадку по производству мяса бройлера на 18 тысяч тонн, а также 10 птичников для кур-несушек.
Подробности в видео.