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Лукашенко подписал Указ «Об обращении цифровых знаков (токенов)»

18 сентября 2024 10:33
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Указ об обращении цифровых знаков подписал накануне глава государства. Цель документа – повысить защищенность граждан при совершении сделок с токенами и исключить возможность вовлечения криптовалюты в противоправную деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом вводится запрет для физлиц, в том числе ИП – резидентов ПВТ, на покупку и продажу токенов вне белорусских криптобирж. Предполагается, что новые правила поспособствуют развитию прозрачного и контролируемого обращения цифровых знаков, в первую очередь криптовалюты, и предотвращению вывода из страны похищенных с банковских счетов граждан денежных средств путем их обмена на криптовалюту на зарубежных криптоплощадках.

# Закон

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