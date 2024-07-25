20 учреждений образования Минска присоединятся к проекту по введению единой школьной формы

Новости Беларуси. 20 учреждений образования Минска с нового учебного года присоединятся к пилотному проекту по введению единой школьной формы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Образцы одежды делового стиля для учащихся готовы, в продаже появятся со дня на день. Предприятия разработали изделия для каждой возрастной группы. В основе коллекции юбки, штаны, сарафаны, бомберы, пиджаки, жилеты – все выполнено в темно-синей цветовой гамме и едином стиле. Дополнительные элементы – рубашки, гольфы, обувь – можно подобрать самостоятельно.

Вероника Толкач, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Цены для данного пилотного проекта старались оставить максимально демократичными, приблизиться к уровню предыдущего года, чтобы не было роста цен. Изделия будут изготовлены их поливискозной ткани. Для девочек это будет с вложением эластана, для мальчиков без вложения эластана. Также из трикотажных полотен с составом 95 % хлопок, 5 % спандекс. И пряжа – это то, что касается вязаных жилетов, 30 % шерсти.

Также в магазинах можно приобрести специальный шеврон – отличительный знак, где изображены символика Беларуси и герб Минска.