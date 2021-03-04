«Урожай собирают вручную». Как и в каких объёмах выращивают тюльпаны к 8 Марта?

Новости Беларуси. О приятных предпраздничных хлопотах накануне 8 Марта. Более 300 тысяч тюльпанов и полмиллиона роз поступят в продажу 5 марта только в столице. В Минске появятся более 200 точек, где можно купить цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Карпович уже четвертый год выращивает их с коллегами в лесопитомнике. Убеждает, алгоритм несложный. Успех пышных всходов – правильный уход на всех этапах роста.

Праздничный отсчет начался. Совсем скоро улицы заиграют разноцветными красками. Диапазон цветов как всегда широк, а главный в палитре – изящный тюльпан.

Константин Карпович, начальник лесного питомника Борисовского опытного лесхоза: Высаживаем мы их в конце октября в подготовленный грунт. Луковицы у нас проходят период охлаждения – с конца октября до середины января. С 21-25 января мы начинаем открывать, давать свет и повышать температуру. Температуру в период охлаждения с 5 до 9 мы поддерживаем, потом постепенно начинаем поднимать до 15-18 градусов.

И еще о посадке. Высаживают луковицы в нейтральный торф, засыпая промытым песком. Отопление водяное, работают вентиляторы с подогревом. В первые две недели, как луковицы немного прижились, для их быстрого роста корни подкармливают кальциевой селитрой.

Важен умеренный полив и свет. Сложно посчитать, но здесь умещаются около 500 тысяч ящиков. И в каждом больше полусотни луковиц.

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:

Лесхоз у нас опытный, поэтому мы выращиваем тюльпаны. В этом году мы запустили вторую теплицу – оборудовали для этих целей. Начинали мы с 15 тысяч, сейчас уже выращиваем 100 тысяч цветов. Цель – порадовать наших женщин на 8 Марта, потому что цветы мы выращиваем именно к этому празднику, потом уже начинается лесокультурный период, и уже теплицы задействованы для выращивания посадочного материала.

Юлия Денисенко, корреспондент:

На этой территории в 300 квадратных метров растет более 25 тысяч тюльпанов. Урожай здесь собирают вручную. Работа начинается с восхода солнца, а уже к вечеру все цветы будут храниться в холодильнике при средней температуре +3 градуса. Но самое интересное не видно нашему глазу.

Если цветок аккуратно срезать у основания, останется луковица, которая после небольшого дозревания и правильного хранения даст жизнь новому цветку.