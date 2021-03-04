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«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам?

04 марта 2021 20:26
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Новости Беларуси. О приятных предпраздничных хлопотах накануне 8 Марта. Более 300 тысяч тюльпанов и полумиллиона роз поступят в продажу 5 марта только в столице. В Минске появятся более 200 точек, где можно купить цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам?-1

Интересной особенностью тюльпана является его способность к быстрой мутации. Селекционеры постоянно выводят новые сорта. В мире насчитывается более 100 видов. Попугайные. Махровые. Рембрандт. Триумф. Цвет лепестков может быть любым – от белого до черного.

В теплице Ботанического сада представлена небольшая коллекция. Цветы прошли недавно стадию бутонизации, а луковицы будут сохранены для следующего цветения.

«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам?-4

Юлия Рыженкова, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Если берете цветы на выгонку, то это специально должна быть определенная технология, убирается конкретно один бутон. Причем оставляются все листья на тюльпанах и даже стебелечек. Тогда луковица, она в мае цветет, то есть еще целый месяц, до середины где-то июня она растет, становится мощнее. И в конце июня, когда начинает желтеть, ее выкапывают, сразу же прогревают, просушивают. Убирают от старых корней, от чешуи. Самую крупную оставляют на выгонку.

«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам?-7

А в теплицах под Минском королевские цветы уже срезали.

«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам?-10

Светлана Климкович, бригадир, начальник цеха тепличного хозяйства:
Остался только последний ящик, это сборочка у нас осталась. Те луковицы, которые оставались, мы высадили в этот ящик. И вот он уже на самом пике ко дню 8 Марта, раскрывается раньше, чем подснежник.

«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам?-13

Территория тепличного хозяйства – маленькая Голландия.

«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам?-16

Любимый и непревзойденный в красоте цветок здесь роза. Выращивают ее по голландской технологии.

Светлана Марегаспарян, товаровед тепличного хозяйства:
Наши покупатели больше всего любят бордовую розу и сорт Джумилия, которая перед вами. Она более стойкая, Джумилия более эффектная, так как имеет два цвета, крупные бутоны. Когда роза сама раскрывается, очень такой объемный красивый пышный цветок.

«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам?-19

Уже с 5 марта приобрести цветочные композиции можно будет на рынках, рядом с остановками общественного транспорта, возле кинотеатров и крупных торговых объектов. В 2021 году продавать тюльпаны разрешили только тем, кто самостоятельно вырастил их на своем участке либо у близкого родственника. Но их все равно будет море.

«Урожай собирают вручную». Как и в каких объёмах выращивают тюльпаны к 8 Марта? (читать далее)

# 8 Марта # общество # Юлия Рыженкова # Светлана Климкович # Светлана Марегаспарян # Юлия Денисенко # Фотофакт

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