«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам?

Новости Беларуси. О приятных предпраздничных хлопотах накануне 8 Марта. Более 300 тысяч тюльпанов и полумиллиона роз поступят в продажу 5 марта только в столице. В Минске появятся более 200 точек, где можно купить цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересной особенностью тюльпана является его способность к быстрой мутации. Селекционеры постоянно выводят новые сорта. В мире насчитывается более 100 видов. Попугайные. Махровые. Рембрандт. Триумф. Цвет лепестков может быть любым – от белого до черного. В теплице Ботанического сада представлена небольшая коллекция. Цветы прошли недавно стадию бутонизации, а луковицы будут сохранены для следующего цветения.

Юлия Рыженкова, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Если берете цветы на выгонку, то это специально должна быть определенная технология, убирается конкретно один бутон. Причем оставляются все листья на тюльпанах и даже стебелечек. Тогда луковица, она в мае цветет, то есть еще целый месяц, до середины где-то июня она растет, становится мощнее. И в конце июня, когда начинает желтеть, ее выкапывают, сразу же прогревают, просушивают. Убирают от старых корней, от чешуи. Самую крупную оставляют на выгонку.

А в теплицах под Минском королевские цветы уже срезали.

Светлана Климкович, бригадир, начальник цеха тепличного хозяйства:

Остался только последний ящик, это сборочка у нас осталась. Те луковицы, которые оставались, мы высадили в этот ящик. И вот он уже на самом пике ко дню 8 Марта, раскрывается раньше, чем подснежник.

Территория тепличного хозяйства – маленькая Голландия.

Любимый и непревзойденный в красоте цветок здесь роза. Выращивают ее по голландской технологии. Светлана Марегаспарян, товаровед тепличного хозяйства:

Наши покупатели больше всего любят бордовую розу и сорт Джумилия, которая перед вами. Она более стойкая, Джумилия более эффектная, так как имеет два цвета, крупные бутоны. Когда роза сама раскрывается, очень такой объемный красивый пышный цветок.