Новости Беларуси. Уровень воды в Припяти достиг опасной отметки, при которой ранее наблюдались затопления прибрежных территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время происходит рост интенсивностью 1 см за сутки. До достижения критической отметки остается 16 делений.

В ближайшие дни на большинстве рек ситуация будет прежней, в результате чего на притоке Сожа, реке Проне, может быть достигнута опасная высокая отметка и ее превышение. На Соже в районе Мстиславля, на Припяти в районе Наровли и на Пине в районе Пинска уровни превысят отметки выхода воды на пойму.