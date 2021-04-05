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Уровень воды в Припяти достиг опасной отметки

05 апреля 2021 06:43
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Новости Беларуси. Уровень воды в Припяти достиг опасной отметки, при которой ранее наблюдались затопления прибрежных территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень воды в Припяти достиг опасной отметки-1

В настоящее время происходит рост интенсивностью 1 см за сутки. До достижения критической отметки остается 16 делений.

В ближайшие дни на большинстве рек ситуация будет прежней, в результате чего на притоке Сожа, реке Проне, может быть достигнута опасная высокая отметка и ее превышение. На Соже в районе Мстиславля, на Припяти в районе Наровли и на Пине в районе Пинска уровни превысят отметки выхода воды на пойму.

# Реки # общество # Фотофакт

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