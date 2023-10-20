Упор сделали на спортзал. Вот как в Узденском ФОКе воспитывают будущих чемпионов

Новые горизонты спортивных успехов. К 2025 году все районы центрального региона будут обеспечены физкультурно-оздоровительными комплексами. Это открывает большие возможности для подготовки спортивного резерва и укрепления здорового образа жизни населения. Как развивается система массовой физической культуры и спорта? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В физкультурно-оздоровительном комплексе в Узде упор сделали на спортзал. Просторный и светлый, он подходит для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. А также сможет принимать соревнования не только областного, но и республиканского масштаба. Сейчас здесь проходит тренировка ребят из отделения футбола детско-юношеской спортивной школы.

Арсений Черноус, воспитанник Детско-юношеской спортивной школы Узденского района:

Мне интересен футбол, потому что там надо бегать, много тренироваться, прикладывать усилия. Когда только мама меня записала на футбол, мне было очень трудно, но я продолжал заниматься, упорно работать над собой. Я хочу, чтобы меня замечал весь мир, хочу находиться на большом поле футбольном и играть в настоящую игру. Футбол – это для меня жизнь. «Каждое упражнение строго контролируется». Фитнес-тренер рассказал, как получить максимальный результат от занятий – подробности здесь. А скоро в спортзале установят специальный передвижной механизм для разделения площади на 2 части. Благодаря этому группы смогут заниматься раздельно и не мешать тренировочному процессу.

Тренажерный зал в Узденском ФОК впечатляет не меньше. Именно сюда после игры переместились футболисты из спортивной школы. Беговые дорожки и велотренажеры помогают укрепить силу и выносливость ног, а кроссовер и тонусный стол усилят мышцы рук и проработают плечевой пояс.

Светлана Горькая, тренер по футболу Детско-юношеской спортивной школы Узденского района:

Для нашей школы в этом году мы открыли первый спортивный класс по футболу. Я являюсь руководителем. Этот комплекс как раз для полной подготовки наших спортсменов. Начинается у спортсменов с начальной подготовки, они длятся три года, затем они переходят по тестированию в учебно-тренировочные группы. Объем группы, часов больше. Я веду в двух населенных пунктах. В агрогородке Хотляны у меня 41 учащийся, в Зенькивичах у меня 14 спортсменов-учащихся, 30 человек в Узде. Только разница в том, что они проходят на базе своей школы, имея свои спортивные залы, а узденские дети занимаются здесь.