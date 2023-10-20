40 семей приняли участие в патриотическом форуме в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Шагами мужества и чести. Патриотический форум в Марьиной Горке собрал более 40 родителей и подростков со всего центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Аллее воинской славы состоялся митинг-реквием. Участники почтили память героев, говорили о важности семейных ценностей и воспитании патриотизма у детей. Главная роль в становлении личности – за семьей.

– Мы с сыном Иваном приехали из Воложина. Детей я стараюсь воспитывать в таком формате, как меня когда-то воспитывали мои родители: приучать к труду, патриотизму. Но существует всегда проблема «отцов и детей». Когда-то мы не понимали наших родителей, родители не понимали нас, но все-таки воспитали меня не плохим человеком. Так же и я не всегда понимаю своих детей, но стараюсь их поддерживать во всех начинаниях.

– Мы в основном с папой собираем тракторы, технику всякую. У нас четыре трактора, вот мы собирали. Папа работает старшим инспектором Воложинской РОЧС. Я хочу пойти по его стопам.

– У нас в семье трое детей. Все сыновья. Старший уже ведет самостоятельную жизнь, он тоже офицер. Двое младших еще учатся в школе. Семья – это то, ради чего хочется жить, ради чего стоит работать, трудиться. Семья – это тепло, это то место, куда хочется возвращаться.

Наталья Чернышева, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Сегодня отец это пример в служение не только своей семье, но и служения нашей родине. Поэтому сегодня для каждого ребенка самое главное – это ценность отцовского воспитания, семейного воспитания. И мы еще раз подчеркиваем и говорим о том, что самое главное сегодня – это семейное воспитание.