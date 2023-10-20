Более 100 сортов лимонов. Какие цитрусовые выращивают в Ботаническом саду?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

А ведь не только животные помогают победить осеннюю хандру. Стоит только попробовать яркий фрукт, как вдруг лицо сразу расплывается в улыбке. Какими еще уникальными свойствами обладают цитрусовые? За ответами отправимся в оранжерею Ботанического сада. Долой серые будни. Меняем осенние декорации и отправляемся в страну вечного лета. В столичных «тропиках» благоухают экзотические растения. Лимонарий Центрального ботанического сада – рай для цитрусовых и не только.

Маргарита Стома, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Это чудесное место, это оранжерея цитрусовых растений, где произрастает более 100 сортов лимонов, апельсинов, мандаринов. Помимо цитрусовых растений, здесь есть и другие растения субтропиков. Можно увидеть, как плодоносит папайя, можно увидеть, как дает плоды инжир либо же фейхоа. И каждый день у нас проходят экскурсии, когда можно прийти послушать рассказ увлекательный о тех растениях, которые находятся вот в этой оранжерее.

В коллекции также есть гуайява, гранат, кофе, бананы и даже ананасы. А как вам мушмула японская, понцирус, мандарин иволистный и сахарный? Маргарита Стома:

Есть у нас сорта собственной селекции. Посетителей удивляет в принципе то, что здесь есть плоды, что здесь есть цветы, и одно дело увидеть, как лимоны и апельсины лежат на прилавке в магазине, а другое дело увидеть, как они растут прямо на дереве, разные стадии роста. Много легенд, связанных с этими растениями. Допустим, апельсин, который у нас стоит на входе в оранжерею, это такое дерево плодородия. Считается, что у опытных фермеров одно дерево апельсина может давать до 600 плодов. Согласно испанским легендам, апельсин – символ взаимной, а лимон – безответной любви. Маргарита Стома:

Про тот же фейхоа есть легенда о том, что это заколдованный принц, который отверг морскую царевну. И вот отец царевны его наказал: превратил в такое дерево плоды, которого пахнут как раз морем, морским бризом.

Плоды фейхоа содержат большое количество йода, это, важнейший микроэлемент, который необходим для нормального роста и развития человека. Маргарита Стома:

Огромное дерево помело, богатырь, славится и сладостью своих плодов, и их количеством. Можно обратить внимание на узбекский инжир. У нас, по сути, создаются такие условия, чтобы и плодоношения, и цветения проходили дважды в году, поэтому сейчас ближе к зимнему времени можно увидеть, как на одном дереве одновременно созревают плоды и распускаются цветы. В оранжерее появляется приятный аромат, чем-то напоминающий жасмин. А вы знали, что грейпфруты на 92 % состоят из воды? Их даже занесли в список самых влагосодержащих фруктов на планете. Причем в кожуре, листьях и косточках гораздо больше волшебного «эликсира», чем в мякоти цитрусовых.

Катерина Давыдова, нутрициолог:

Витамин C, который содержится в цитрусовых, достаточно благоприятно влияет на работу органа зрения, на регулирование обменных процессов в организме, препятствует возникновению катаракты. Кроме того, он участвует в поддержании эластичности стенок сосудов в хорошем токе крови, препятствуют формированию тромбозов. Обладает целебными свойствами и аромат экзотических плодов. Он не только уничтожает вирусы и бактерии, но и улучшает настроение. Катерина Давыдова:

Также в состав цитрусового входят и фолиевая кислота, которая необходима всем женщинам во время репродуктивного возраста, планирующей беременности и во время 1 триместра беременности. Лимон, лайм имеет кислый привкус. Он помогает поддерживать кислотность желудочного сока. Мандарины и апельсины имеют витаминно-минеральный состав немного слабее, чем другие цитрусовые. Так как в них больше все-таки фруктозы, природного сахара. До двух средних апельсинов день можно съедать человеку здоровому либо 4 мандарина. С осторожностью употреблять человеку, который в своей истории болезни сахарный диабет.

Самое время насладиться вкусом любимых фруктов. Цитрусовый бум вот-вот начнется. В эти выходные продегустировать сочные плоды сможет любой желающий. Маргарита Стома:

Можно будет продегустировать лимоны, собственные чаи, чайные сборы, которые были собраны на территории нашего аптекарского огорода. Будет отдельно практикум, на котором можно нарисовать много чудесных лимонов на деревянных заготовках. Планируется в будущем делать практикумы, на которых научные сотрудники будут уже рассказывать, каким образом ухаживать за лимонами, каким образом поддерживать жизнедеятельность этих растений зимой и что делать летом.