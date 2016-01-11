«В метро без штанов»: москвичи присоединились к мировому флешмобу, им может грозить до 15 суток ареста

Новости России. Без штанов и без комплексов. Москвичи присоединились к мировому флешмобу под названием No Pants Subway Ride («Поездка в метро без штанов»). Даже морозы не помешали компании смельчаков спуститься в подземку в нижнем белье и проехать в таком виде несколько станций.

Юноши и девушки без брюк и юбок шокировали пассажиров.

Глава метрополитена и вовсе осудил такое времяпрепровождение. Подобная картина в метро, по его мнению, может быть неприятна другим участникам движения.

Дмитрий Пегов, начальник Московского метрополитена: (в интервью «Известиям»):

Я лично был воспитан в советское время – пионеры, комсомол. Ну, как вы себе представляете, это же, наверное, остальным пассажирам может быть неприятно. И люди же должны с пониманием относиться (к правилам пользования метрополитеном).

В понедельник в ряде СМИ сообщили о том, что по факту проведения флешмоба в российской столице проводится доследственная проверка. Участникам акции может грозить до 15 суток ареста.

«Поход в метро без штанов» не оценили и многие пользователи социальных сетей.