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«В метро без штанов»: москвичи присоединились к мировому флешмобу, им может грозить до 15 суток ареста

11 января 2016 17:16
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Новости России. Без штанов и без комплексов. Москвичи присоединились к мировому флешмобу под названием No Pants Subway Ride («Поездка в метро без штанов»). Даже морозы не помешали компании смельчаков спуститься в подземку в нижнем белье и проехать в таком виде несколько станций.

Юноши и девушки без брюк и юбок шокировали пассажиров.

Глава метрополитена и вовсе осудил такое времяпрепровождение. Подобная картина в метро, по его мнению, может быть неприятна другим участникам движения.

Дмитрий Пегов, начальник Московского метрополитена: (в интервью «Известиям»): 
Я лично был воспитан в советское время – пионеры, комсомол. Ну, как вы себе представляете, это же, наверное, остальным пассажирам может быть неприятно. И люди же должны с пониманием относиться (к правилам пользования метрополитеном).

В понедельник в ряде СМИ сообщили о том, что по факту проведения флешмоба в российской столице проводится доследственная проверка. Участникам акции может грозить до 15 суток ареста.

«Поход в метро без штанов» не оценили и многие пользователи социальных сетей.

Поступок называют дурачеством, и это самая мягкая формулировка. 

«В метро без штанов»: москвичи присоединились к мировому флешмобу, им может грозить до 15 суток ареста-1


Фото: REUTERS/Radu Sigheti

«В метро без штанов»: москвичи присоединились к мировому флешмобу, им может грозить до 15 суток ареста-3

Впервые флешмоб «В метро без штанов» прошел в 2002 году в нью-йоркском метрополитене. Его суть заключается в том, что люди заходят в метро и оголяются ниже пояса, причем, делая вид, что ничего особенного не происходит. Главная задача акции – заставить окружающих улыбаться, а не недоумевать.  


No Pants Subway Ride в Гонконге


No Pants Subway Ride в Нью-Йорке


No Pants Subway Ride в Берлине  


No Pants Subway Ride в Лондоне


No Pants Subway Ride в Вашингтоне

# общество # Акции # Фотофакт # Дмитрий Пегов

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