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Раввины из 30 стран соберутся 22 августа в белорусском Лиозно на коллективную молитву

22 августа 2016 07:28
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Новости Беларуси. Раввины из 30 стран Европы соберутся 22 августа в белорусском Лиозно на коллективную молитву в память о евреях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В военной истории Лиозно значится как одно из самых кровавых мест. Здесь было организовано гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в феврале 1942-ого у Адаменского рва фашисты расстреляли полторы тысячи мирных жителей. Сегодня на этом месте стоит мемориал, где и пройдет молитва.

Ожидается, что в райцентр приедут около полутысячи иудейских религиозных деятелей – участников масштабного съезда раввинов Европы, который в эти дни проходит в Москве.

Свое приветствие делегатам Конгресса направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что Беларусь является уютным домом, в нем себя комфортно чувствуют люди разных национальностей и вероисповедания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наше государство и общество, обладая богатыми духовными традициями и ценностями, привержены принципам толерантности и открытости к диалогу. Мы приобрели уникальный опыт сохранения и поддержания межконфессионального мира и согласия, которым по праву гордимся.

# общество # Церковь

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