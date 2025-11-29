Белорусские томаты с ноября и до марта! Как под Брестом выращивают межсезонные овощи?
Обеспечить страну собственными овощами в межсезонье по приемлемым ценам. Такую задачу перед правительством поставил Президент. Для ее решения разработали стратегию развития тепличного овощеводства до 2027 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И уже ее плоды пожинают, вернее, собирают, в тепличном комбинате под Брестом. Там получили первый урожай с обновленных гектаров. Белорусские томаты теперь на полках с ноября и до марта.
Хозяйство активно внедряет новые технологии, проводит масштабную модернизацию производств. А в планах еще больше гектаров по китайской технологии 4+ с автоматическим управлением.
О том, где и сейчас светло, в нашем следующем материале.
12,5 тысячи ламп и короткий белорусский световой день не угроза урожаю. Чтобы получить свежий томат уже в ноября, без малого 4 гектара теплиц заняли рассадой еще в августе. Теперь постепенно добавляют искусственное освещение. Технологию опробовали на огурцах, отдача «краснощеких» – не хуже. Сорт под стать – более отзывчивый на «досвечивание».
Виктория Рапинчук, бригадир производственной бригады тепличного комбината:
У томата на данном этапе у нас световой день – 16 часов, 8 часов – ночь. Ночь должна быть ночью, растение должно отдохнуть. Акцент идет на температурный и влажностный режим. Также на содержание элементов питания, которые подаются через капельный полив. Томат не любит излишнюю влажность, также мы используем для опыления шмелей, которые опыляют цветочки для более правильного образования плодов.
«Пробуждают» растения светом с 7 утра, а сбор урожая проходит дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. В это же время специалисты ухаживают за каждым растением, чтобы продлить срок плодоношения.
Ольга Гладенко, ведущий агроном по технологии производства тепличного комбината:
В среднем по теплице у нас из расчета – 11 человек на гектаре находится. 34 гектара – общая площадь. Мы собираем в среднем 7 тонн за один подбор. Максимум – это тонн 15.
Еще гектар освещенных теплиц под огурец. Лианы набирают силу и уже дают первый зимний урожай, который собирают трижды в неделю.
В тепличном комбинате под закрытый грунт отвели 20 гектаров, из них 4 модернизировали и оборудовали дополнительным светом. Для этого пришлось и увеличить мощность подачи электроэнергии до 8 мегаватт. Производители получают ее по сниженной стоимости, согласно решению правительства, чтобы насытить рынок отечественной продукцией в межсезонье.
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