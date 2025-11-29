Белорусские томаты с ноября и до марта! Как под Брестом выращивают межсезонные овощи?

Обеспечить страну собственными овощами в межсезонье по приемлемым ценам. Такую задачу перед правительством поставил Президент. Для ее решения разработали стратегию развития тепличного овощеводства до 2027 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И уже ее плоды пожинают, вернее, собирают, в тепличном комбинате под Брестом. Там получили первый урожай с обновленных гектаров. Белорусские томаты теперь на полках с ноября и до марта.

Хозяйство активно внедряет новые технологии, проводит масштабную модернизацию производств. А в планах еще больше гектаров по китайской технологии 4+ с автоматическим управлением.