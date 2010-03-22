Умерла певица Валентина Толкунова

На 64-м году ушла из жизни известная певица Валентина Толкунова. Артистка скончалась в Боткинской больнице в Москве после тяжелой болезни.

Зрители знают и любят Валентину Толкунову как исполнительницу песен «Стою на полустаночке», «Серебряные свадьбы», «Поговори со мною, мама», «Мой милый, если б не было войны» и других.

Несмотря на болезнь, певица отправилась в большой гастрольный тур по России, Украине и Беларуси. В феврале она вышла на сцену в Могилеве, но после концерта снова попала в больницу.

В памяти слушателей Толкунова останется уникальной певицей, которая сумела сохранить лирический образ и неповторимую душевную манеру исполнения песен, которых в её творческом багаже более трехсот.

Предлагаем Вашему вниманию наш последний сюжет о певице….

Валентина Толкунова оказалась в Могилевской больнице. Сотни столичных поклонников Валентины Толкуновой не смогли попасть на ее концерт. Народная артистка России до Минска не доехала.

Вчера поздно вечером еще во время выступления в Могилеве певице стало плохо, и она госпитализирована в одну из клиник областного центра. Сегодня Валентина Васильевна чувствует себя лучше, а концерт в Минске обещает дать уже через пару недель.

Послезавтра в концертном зале ждут выступления юмориста Семена Альтова. Но сегодня здесь было не до смеха. Концерт народной артистки Валентины Толкуновой отменился. До Минска певица так и не доехала.

Возле «Минска» ее ждали поклонники. К концертному залу подтягивались зрители. Правда, увидеть здесь пришлось не выступление певицы, а объявление о переносе концерта. Не все знали о недуге певицы и надеялись услышать любимые «Кабы не было зимы» и «Носики-курносики». Большая часть билетов раскуплена. Возвращать их не спешили.

Ярослав Бондарь, организатор концерта Валентины Толкуновой:

– Билеты на концерт остаются действительны, он переносится на 11 марта. Валентина Васильевна подтвердила, что она обязательно приедет и выступит перед белорусской публикой.

Российская звезда Валентина Толкунова оказалась в Могилевской больнице. Вчера вечером сразу после концерта ее увезла «скорая». Певица почувствовала себя плохо еще во время выступления. Диагноз врачи не разглашают. Говорят лишь, что у певицы повысилось давление. Организаторы концертной программы народной артистки причиной внезапного недуга называют переутомление. Сейчас 63-летняя Толкунова находится в реанимации. Ее состояние оценивают как удовлетворительное. Пациентка в сознании и охотно общается с медперсоналом. Еще пару дней певица будет под наблюдением могилевских врачей.

Алексей Марочков, заведующий ренимационно-анестезиологическим отделением могилевской областной больницы:

– Ухудшение состояния было связано с напряженным графиком поездок. У певицы было несколько выступлений в последние дни, предшествующие выступлению в Могилеве. Были большие творческие вечера в Москве и других городах. Эти большие расстояния сказались на ее самочувствии. Несколько увеличилось артериальное давление, она почувствовала себя хуже. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

Насколько известно, любимая многими певица перенесла тяжелую операцию. Но Валентина Толкунова стойко выдержала испытание и снова вернулась на сцену. И почти сразу отправилась в большой гастрольный тур.

Гастрольное турне Толкуновой по России, Украине и Беларуси только началось. Впереди у певицы должна была быть еще ни одна концертная площадка. Выступление в Минске перенесено на март. Насколько изменится весь концертный график – пока неизвестно.

Наталья Бреус, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.