Беларусь и Венесуэла стали ближе

Если верить в теорию литосферных плит, то Латинская Америка и Европа удаляются друг от друга со скоростью несколько миллиметров в год. А вот встречное экономическое движение Беларуси и Венесуэлы измеряется совсем другими категориями. Буквально за несколько лет товарооборот между странами возрос в 120 раз. И уже в этом году государства намерены взять миллиардную планку.

Движение навстречу друг другу между Латинской Америкой и Беларусью, если вспомнить историю, началось давным-давно. В 19 веке белорус Игнатий Ипполитович Домейко переехал поближе к южному полюсу и развернул там бурную научную деятельность. Он помог развитию латиноамериканской метеорологии и очень подробно изучал местное коренное население. Тогда понятие «дружба народов» фактически отсутствовало. Сейчас все по-другому. Безвизовый въезд, дружеские отношения президентов. И дружба больше не метафора. Беларусь и Венесуэла действительно стали ближе.

Испанский язык в этой минской школе уже почти второй для многих учеников. А для некоторых он и вовсе родной. Шестиклассница Эльвиани за два года успела освоить краткий курс русского, а теперь еще и белорусского языков. Тема урока сегодня – вопросительные местоимения.

Поначалу весь класс помогал дочери венесуэльских дипломатов – кто освоиться, а кто познакомиться. Сейчас она учит других языку и культуре своей страны. В этой школе есть и другие дети Венесуэлы. Сыновья военного атташе. После уроков – встреча с родителями. Домой Эльвияни всегда возвращается на машине. Так положено.

Беларусь и Венесуэла переживают пик сотрудничества в науке и образовании. Еще бы, только за два последних года 14 реальных проектов. Микробиология, генетика и радиоэлектроника. Вот-вот стороны подпишут контракт о подготовке у нас специалистов по спутниковой передаче данных. Интересует латиноамериканцев и оптическое станкостроение.

Наталья Быховцева, руководитель белорусско-венесуэльского центра научно-технического сотрудничества «Политехник»:

– У них есть завод, но нет оборудования, они заказывали его либо в США, либо в странах Европы.



Со стороны белорусских ученых венесуэльцы могут рассчитывать на формулу высокого урожая и биобезопасность на молекулярном уровне. Перед тем как трансгенные растения получат широкое распространение, специалисты должны оценить влияние измененных генов на человека, животных и экологию. Для этих целей в нашем институте генетики и цитологии содействуют латиноамериканским друзьям в разработке специальной госпрограммы. Без нее перспективные рынки сбыта будут закрыты.

Александр Кильчевский, директор института генетики и цитологии национальной академии наук Беларуси:

– Если они захотят экспортировать этот продукт, то они должны подтвердить что эти растения трансгенные. То есть это дает им больше возможностей для торговли, для экспорта.

Риккардо Мота, второй секретарь посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

– Нам сказали, что стелу на площади Победы поставили в честь погибших во время войны героев.

Еще недавно чета дипломатов о Беларуси знала лишь то, что страна находится рядом с Россией и здесь очень холодно. Остальные детали сотрудники венесуэльского МИДа узнали из интернета, перед тем как направились к нам в долгосрочную командировку.

Риккардо Мота:

– Гуляем не часто. Но очень нравится. Мало свободного времени. На выходных в Логойск ездим, или в Силичи, за покупками в магазин ходим. Мне нравится парк имени Горького, там очень много зелени. А еще очень нравится Национальная библиотека. Я считаю, что в мире очень мало зданий с такой архитектурой.

В архитектуре жилого массива в Венесуэле пока с трудом можно узнать белорусский стиль. В штате Арагуа наши специалисты строят пять тысяч квартир. Кроме жилья – промышленные площади в Маракай и Баринасе. Появятся здесь и аналоги агрогородков и несколько сельхозкооперативов и город-спутник Каракаса. СП по производству необходимых стройметериалов уже создали.

Александр Филиппов, политолог информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

– Создавая свои товары на месте, мы значительно удешевляем их, сразу решается вопрос с транспортировкой, мы можем их оперативно приспосабливать с учетом местных особенностей, делая их более конкурентоспособными.

Чтобы придать строительству темп, через год в Венесуэле появится кирпичный завод. А продвижению нашей техники посодействовал сам Уго Чавес. Когда лично сел за руль белорусского трактора. Теперь речь идет не только о поставках, а о создании совместных предприятий по сборке большегрузной техники. Один такой завод будет производить 10 тысяч тракторов в год, другой 5 тысяч грузовых автомобилей.

Василий Тыманович, заместитель генерального директора РУП «Минский тракторный завод»:

– Рассматриваются конкретные вопросы по созданию данного предприятия, по его месту нахождения, проработки моделей выпуска, материалов, условий работы.

Йанирет Масиас, атташе посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

– Самое тяжелое – язык. Поначалу не могли вызвать такси. В магазине могли спросить только, сколько, а когда отвечали – ничего не понимали. Все время зависели только от переводчиков. Ну а теперь уже знаем некоторые слова и можем делать что-то сами.

Риккардо Мота:

– Раньше, когда спросить у венесуэльцев, «что такое Беларусь и где она находится», мало кто мог ответить на этот вопрос. Но сейчас, по мере развития отношений, конечно, у нас много людей знает про вашу страну. У всех на слуху Беларуснефть, все знают, что налажены отношения по добыче нефти между двумя странами.

Первую каплю добытой нефти, в декабре 2007 года засвидетельствовали оба Президента. Мощности совместного предприятия сегодня позволяют добывать миллионы тонн нефти в год. В планах совместная переработка и реализация ее на европейском рынке.

Йанирет Масиас:

– Венесуэльские специи придают особый вкус мясу. Именно для этого блюда они идеально подходят.

После напряженного дня, а в посольстве всегда много работы, самое время покушать. Обычно венесуэльцы предпочитают курицу, но сегодня в обеденном меню дипломатов – «Криолья кабильон». По-нашему черная фасоль с говядиной.

Йанирет Масиас:

– Фасоль нужно долго готовить, поэтому я, сначала, ее варю, потом замораживаю. На все про все мало времени. Мясо тоже приготовила заранее и нарезала определенным способом.

В этом доме нет хозяина, все обязанности супруги делят между собой. Пока Йанирет тушит овощи, Рикардо демонстрирует содержимое холодильника.

Риккардо Мота:

– Картошка, шампиньоны, томатная паста, мармелад, молоко.

Эти продукты хорошо знакомы в Венесуэле. Правда, интернациональный картофель не всем по карману. И привычный белорусам банан – другой.

Йанирет Масиас:

– Для этого блюда для желтого цвета необходим банан из Венесуэлы. Он больше вашего. Разрезается вдоль и жарится. Можно добавить соль, перец и сахар. По вкусу.

Белорусские продукты пришлись по вкусу венесуэльцам. В национальных масштабах. Там формируют госрезерв продовольственных ресурсов. Наша тушенка, сгущенка и даже питание для детей. Лепельский молочно-консервный комбинат уже знаком венесуэльскому рынку. Отсюда в Боливарианскую Республику сначала отправили полторы тысячи тонн сухого молока, теперь приготовили 10 тысяч. А это половина годового объема всей производимой продукции предприятия.

Жанна Абашеева, заместитель директора по производству Лепельского молочно-консервного комбината»:

– Молоко, производимое в Республику Венесуэла, имеет американский стандарт, а он очень жесткий, намного жестче белорусского и российского. И оно еще отличается тем, что в это молоко нужно добавлять витамины А и Д. Молоко отличается жирностью – 26%.

Йанирет Масиас:

– Из близких друзей никто никогда не приезжал. За исключением мамы и сестры мужа. Но приезжали люди с делегациями и мы им уже объясняли, куда стоит сходить, какие места посетить. Объясняли, что здесь спокойно, спокойно можно вызвать такси, гулять по вечерам и ночам. Минск – очень спокойный город и нам это нравится.

Риккардо Мота:

– Белорусы кажется немного серьезными. Хотя очень дружественные и открытые. В Венесуэле мы любим все делать в шутку, улыбаться. А когда пошутишь у вас, такое ощущение, что человек не понимает шуток. Мы не можем жить без смеха и без шуток.

В культурном центре имени Симона Боливара праздник каждый день. При желании здесь бесплатно научат испанскому языку, зажигательной сальсе и патриотическим песням. Это самый быстрый способ прочувствовать дух Венесуэлы на расстоянии.

Венесуэльской самодеятельностью руководит первый секретарь посольства Боливарианской Республики. В следующем году в этой стране большой праздник – 200 лет со дня обретения Независимости. А это – подарок. Белорусы поют о любви и дружбе к далекой, но такой близкой сердцу Венесуэле.

Андрей Авдеев, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.