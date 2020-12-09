Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич

Новости Беларуси. 9 декабря не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Ему было 84 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроженец Минской области после окончания Белорусского политехнического института работал в промышленности. С должности директора Минского станкостроительного завода имени Кирова перешел на работу в правительство. В переломные 90-е был председателем Совета Министров. 8 декабря 1991 года был одним из тех, кто подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.