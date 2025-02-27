Певец Александр Буйнов сбил женщину в Подмосковье

Российский певец Александр Буйнов совершил наезд на женщину в Апрелевке. Он управлял автомобилем Lexus в момент ДТП, пострадавшая госпитализирована, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-слежбу ГУ Министерства внутренних дел России по Подмосковью.

По информации правоохранительных органов, пострадавшая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. После наезда автомобиля женщину доставили в медучреждение с разрывом связок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, идет проверка.

Певцу грозит штраф или лишение водительских прав.