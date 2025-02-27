В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооружённых Сил

Беларусь укрепляет свою обороноспособность. В Вооруженных Силах продолжается проверка боевой готовности. Все мероприятия по линии военного ведомства направлены на повышение способности армии к защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Обстановка в регионе остается напряженной, что обязывает повышать подготовку личного состава и совершенствовать воинское мастерство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К проверке боеготовности привлечены в том числе призванные из запаса военнообязанные. Основные практические действия развернутся на полигонах и незнакомых участках местности. Как сообщает Министерство обороны, участники мероприятий совершают марш в районы назначения. На одном из полигонов военнообязанные пройдут слаживание в составе подразделений и выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия.

Денис Новиков, военнообязанный:

Проверка для меня не стала неожиданностью. Все военнообязанные в курсе, что их так или иначе могут привлечь на службу снова. Срочную службу я проходил на должности командира отделения, а сейчас я уже командир роты. Соответственно, это абсолютно новый опыт. Это очень интересно. Да, бывает моментами нелегко, но мы справляемся. Мы стреляли из своего штатного стрелкового оружия, из пистолета Макарова, из автомата Калашникова.

По завершении мероприятий будет дана оценка готовности и способности воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.