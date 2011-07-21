Умер кардинал Казимир Свентэк — старейший действующий католический епископ мира

Не так давно — 21 мая — исполнилось 20 лет епископского служения Казимира Свёнтэка, которое он начал в 77 лет. Именно при Свёнтэке официально короновали легендарную Будславскую икону Божьей Матери — одну из наиболее почитаемых икон католической церкви. Казимиру Свёнтэку было 96 лет.

История католической церкви суверенной Беларуси связана именно с фигурой Казимира Свёнтэка. С конца XVIII века это наш первый священнослужитель в сане кардинала.

1933 год. В 19 лет студент Виленского университета решил связать свою жизнь со служением Богу. Путь оказался не из легких. В биографии Свёнтэка был даже смертный приговор, который чудом сменился десятилетней каторгой в Сибири.

С чудесами в жизни кардинала было связано еще многое. Именно при Свёнтэке в 1998 году официально короновали легендарную Будславскую икону Божьей Матери — одну из наиболее почитаемых в католической церкви. Она и сейчас знаменита своими невероятными свойствами.

Кардиналом Свёнтэка назначил сам Иоанн Павел II. А в 2004 году из рук понтифика глава белорусских католиков получил и специальную награду — Свидетель веры. Чуть позже подарок — икону Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Сейчас она находится в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске.

Сам костел — одна из более чем сотни святынь, отреставрированных благодаря усилиям Свёнтэка. На момент основных работ ему был 91 год. Реконструкцию уникальных фресок и росписей кардинал контролировал лично. Здесь же в канун Рождества прошла и памятная встреча с главой государства.

Ну а точкой отсчета возрождения католических святынь был Пинский Кафедральный собор. Один из первых восстановленных храмов Беларуси.

Казимир Великоселец, епископ Пинского кафедрального собора Успения Девы Марии:

Вся эта красота, возрождение семинарии — всё это огромная заслуга ксендза и кардинала Свёнтэка.

Кардинал умер здесь же, в Пинске. С середины марта врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Виктор Осочук, главный врач УЗ «Пинская центральная больница»:

К сожалению, сегодня случилось то непоправимое, чего, безусловно, никто не ждал. Мы боролись за его жизнь столько, сколько могли.

Антоний Демьянко, епископ, генеральный секретарь конференции католических епископов Беларуси:

В субботу, в час дня пройдет заупокойная служба за умершего кардинала в Архикафедральном костеле. Гроб с покойным кардиналом будет перевезен в Минск. В понедельник в Пинском кафедральном соборе пройдет служба и будет произведено захоронение в подземельях кафедрального костела в Пинске.

В Минске проститься с кардиналом в субботу смогут все желающие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Десятки лет Казимир Свёнтэк посвятил делу добра и показал людям пример жизни.

Казимир Свёнтэк:

Я и не отрекаюсь от того, что я романтик. И до конца жизни им останусь. А кроме романтика есть и другое слово — оптимист.