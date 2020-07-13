«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

Новости Беларуси. Наработанный опыт позволил взяться за масштабную стройку. Уже готова и ждёт сертификации после реконструкции взлётно-посадочная полоса в поселке Болбасово под Оршей, рассказали в проекте «Сделано».

Рядом знаменитый авиаремонтный завод и новый мультимодальный логистический комплекс. Так что, когда всё заработает в связке, «улётные перспективы» ждут весь регион.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Главой государства было дано поручение передать взлётно-посадочную полосу в ведение гражданской авиации и начать работы по реконструкции этой взлётно-посадочной полосы. В настоящее время ввиду того, что аэродром Орша достаточно близок к границе Российской Федерации, есть высокий интерес со стороны иностранных пользователей для того, чтобы осуществлять полёты как на этот аэродром, так и хранить авиационную технику.

От проекта, представленного Президенту на бумаге, до уже действующего по сути «сухого порта» прошло всего 2 года.

Это кадры, снятые тогда, в 2018-м. А вот свежие. Разница колоссальная.

По аналогии с «Великим камнем», ключевой точкой Шёлкового пути, Болбасово предстоит стать важнейшим провайдером логистических услуг.

Олег Смирновский, заместитель начальника управления администрации особой экономической зоны «Бремино–Орша»:

Автомобильный терминал – 13 тысяч квадратов уже возведён, подходит к завершению строительство ещё одного складского помещения на 13 тысяч квадратов. В планах развитие железнодорожного терминала, строительство авиатерминала. На сегодняшний день можно сказать, что уже создано 70 рабочих мест.

Поток грузов уже существенный. А сервис оценили водители из разных стран.

Александр Гацук, водитель-международник:

География очень удобная. Вот я сейчас доставляю груз на Россию, на Москву, рядом граница, там чисто досмотр вторичный, 50 километров – и я уже на месте.

Это особая экономическая зона с беспрецедентными льготами для резидентов. Логистический комплекс – не просто 200 тысяч квадратных метров складов. В перспективе создание цветочного, фармацевтического, маркировочного хабов и крупнейшей площадки для электронной торговли.