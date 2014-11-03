Улица Революционная в Минске: от проездных ворот и элитной застройки с 12 гостиницами до стихийной парковки

От Верхнего города узкой лентой к Городскому валу спускается одна из самых красивых старинных улиц Минска – Революционная, былая Койдановская. Классические малоэтажки кажутся фрагментом старой Европы.

Эта улица появилась на карте Минска еще в XVI веке. Первые описания домов здесь относятся к 1530 годам.

На месте пересечения с Городским валом, где заканчивается улица Революционная, когда-то находилась брама в оборонительном валу – проездные ворота – за которой начинался Койдановский тракт, путь в местечко Койданово. Отсюда и старое название улицы, которое продержалось вплоть до 1922 года, когда большевики переименовали ее в современную Революционную.

C XVI века улица хаотично заполнялась деревянными домами ремесленников, купцов, феодалов и лишь к XIX веку получила свое развитие. Дело в том, что Койдановскую часто накрывали пожары. Настоящей трагедией стал 1881 год, после которого улица начала застраиваться практически заново.

Например, это оригинальное здание XIX века в стиле классицизма. Сегодня здесь посольство Швеции. А век назад в этом доме начиналась история белорусской академической науки.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

У гэтым будынку з 1925 года месціўся Інстытут беларускай культуры і навукі, які ў 1929 годзе стаў Акадэміяй навук Беларусі. І гэтым менавіта будынку да 1939 года дзейнічала Акадэмія навук Беларусі. Працавалі такія славутыя дзеячы нашай навукі і культуры, як мовазнавец Язэп Дыла (родны дзядзька Якуба Коласа), Некрашэвіч Іван, Байкоў і іншыя. Тыя, хто пачынаў і беларускае мовазнаўства, і фалькларыстыку, і геалогію, геаграфію (напрыклад, Аркадзь Смоліч), і многія іншыя. На жаль, ніхто з першых акадэмікаў не пражыў рэпрэсіі 30-х гадоў.

Школы, лечебницы, банкирские конторы, склады, административные здания. Уже к концу XIX века улица Койдановская была оживленным центром города и относилась к элитной застройке.

Уютный квартал гостиниц. Трудно представить, но в этом районе находилось около 12 отелей. Так, в доме Фишера на современной Революционной, 11 встречала туристов гостиница Ново-Варшавская, а по соседству (на Революционной, 9) оставляли чемоданы в гостинице Круковского. А прямо на противоположной стороне, ныне Революционной, 22, отдыхали в «Ливадии», а также гостинице «Купеческой», которая находилась в доме Ельских, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

Гэты будынак належыў сям’і Ельскіх, вельмі вядомаму роду Беларусі, з якога выйшлі і славуты Падарожнік, які адкрываў нетры Венесуэлы, Калумбіі, Бразіліі, і вядомыя скульптары, архітэктары. У натупным будынку была жаночая гімназія, так званая Алексееўская гімназія, з правамі дзяржаўнай гімназіі.

«Важнейшая улица города – Койдановская, на которой ранее было несколько костелов и церквей, а теперь мало кто может показать место, где они стояли», – так писал о Минске польский поэт Владислав Сырокомля в середине XIX века.

И, действительно, на месте этого неприметного здания, на углу с улицей Комсомольской, с 1735 года находился большой костел святого Роха и Вероники. Его возвели для ордена рохитов в честь святого Роха – известного защитника тяжелобольных и животных. Здесь помогали выздоравливать вплоть до 1820 года, пока российские власти не выгнали католический орден.

После здесь был основан первый сиротский приют для девушек со времен губернатора Семенова. На месте стихийной стоянки, перекрестке Революционной с Комсомольской, в XIX веке находилась еще одна святыня – монастырь ордена бенедиктинцев – костел Святого Михаила Архангела.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

Прыгожы храм, які таксама быў зачынены ў 1832 годзе і праз 10 гадоў быў разабраны. Але, ты не менш, падмуркі гэтага храма зберагаюцца на гэтым самым месцы.

Жаль, на модерновых фасадах улицы Революционной сегодня не найти даже мемориальной доски в честь основателя национальной драматургии и автора слов к первой белорусской опере «Идиллия» Винцента Дунина-Марцинкевича. А ведь именно здесь в 4-м и 12- м домах он жил и работал.

Это были нелегкие времена для Минска: восстание 1831 года, в котором приняла участие дочь драматурга, известная пианистка Камилла Марцинкевич. За свой патриотизм девушка попала под арест в Пищаловский замок, да и сам классик оказался в Минской тюрьме и жил под присмотром полиции.

Славилась у минчан Койдановская отличной медициной. В здании на современной Революционной, 6 находилась частная глазная лечебница Каминского на 6 мест и уже с 1903 года велся амбулаторный прием.

Идеальный неоклассицизм. Самое сохранившееся здание находится на Революционной, 3 и радует горожан своим архитектурным убранством – это былой дом минского вице-губернатора. В середине 20-х годов прошлого века здесь работал Минский радиокомитет с отделами новостей, литературного и музыкального вещания. А в 1930-е годы были городские билетные кассы.

В самом начале улицы на Революционной, 2 нас встречает бюст Максима Горецкого. Это дом с особенной историей. Именно здесь был основан Институт белорусской культуры (это его первый адрес), и трудилась целая плеяда талантливых ученых: Евхим Карский, Максим Горецкий.

Позже минчане знали это здание, как кинотеатр «Родина», и с удовольствием ходили на фильмы «Секретарь райкома», «Фронт», «Радуга», «Два бойца». Не менее примечательна и дореволюционная жизнь дома.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

Гэта будынак колішняга флігеля, адзін з флігеляў колішняга палаца Пшыздзецкіх, апошняга канслера Вялікага княства Літоўскага, якому належыў, дарэчы, і Заслаўе. Пасля гэты палац палежыў Ежы Кабылінскаму. Адзін з найцікавейшых персанажаў мінскай гісторыі, які стварыў уласную мінскую кунсткамеры, сабраў унікальную калекцыю розных артэфактаў. Сярод іншых рарытэтаў там была, напрыклад, аўтэнтычная карта Хрыстафора Калумба. Пазней гэты будынак быў перарублены на епархіальнае вучылішча, надбудаваны яшчэ адзін паверх. Таксама ў XIX стагоддзі.

Среди магазинов и кафе, административных зданий и салонов сегодня трудно представить, что еще лет 30 назад на улице Революционной росли большие деревья, было одностороннее движение и жизнь шла своим чередом.

Однако былые квартиры заменили офисы, что необходимо в центре большого города, и особенно актуальным стал вопрос реконструкции и реставрации. Ведь ремонта Революционная не видела десятилетиями, а техническое состояние домов оставляло желать лучшего.

Сейчас ведется активная работа по восстановлению памятников архитектуры и придания нового облика одной из самых привлекательных улиц нашего города. В планах восстановить историческое название улицы Койдановская, а в мечтах другое.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

Хацелася б, канешне, каб былі ўшанаваны імёны нашых першых акадэмікаў: Вацлава Юстынавіча Ластоўскага, Максіма Гарэцкага. Узгадаць нейкім чынам і Юрыя Кабылінскага.

Сярод перспектыўных ідэй. Мы бачылі стыхійную паркоўку на тым месцы, дзе стаў колісь кляштар Бенедэктынцаў. Адзін з праектаў прадугледжвае там стварэнне невялічкага сквера. Адза з прапанаваных ідэй – гэта адкрыць падмуркі гэтага касцёла, дзе спачываюць вечным сном ягоныя фундатары, і пазначыць гэта месца, дзе ён стаяў.

Возможно, после реконструкции Революционная станет культурной пешеходной в столице, ведь эта улица достойна лучшего.