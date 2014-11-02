Какую роль в нашей жизни играют кумиры и почему не стоит им слепо подражать?

С самого раннего детства мы выбираем кого-то, на кого хотим быть похожими: принцесса и супер-герой – у малышей, политики и певцы – для тех, кто постарше. Но вот хорошо ли это и какую роль в нашей жизни играют наши кумиры?

Оксана Белан, психотерапевт:

То, что мы замечаем, что кто-то лучше, красивее, успешнее, это очень хорошо. Значит мы готовы к следующему шагу, к следующему этапу в своей жизни. Мы исчерпали свои ресурсы и ищем новые для того, чтобы продвинуться вперед, сделать этот шаг. Важно делать это более разумно, дозировано, подбирая под себя, встраивая это в уже имеющиеся особенности, развивая их.

Примером созидательного фанатского подражания может стать история одной немолодой британки, которая так увлеклась вампирской сагой «Сумерки», что начала развивать свой собственный сюжет в так называемом фан-фике – любительском сочинении.

Постепенно история стала самостоятельным сочинением. И. что более важно, ею заинтересовались издатели. Так на свет появилась самая продаваемая книга двухтысячных – «50 оттенков серого».

И хотя о ее литературных достоинствах можно долго спорить, факт остается фактом: романтическая увлеченность вымышленными персонажами сделала Эрику Джеймс очень состоятельной дамой.

Оксана Белан, психотерапевт:

Здравый смысл состоит в том, чтобы, подражая другому человеку, перенимая, копируя иные качества и навыки, не потерять себя, не потерять свою личность. Задача только улучшать, нанизывая как бусинки на ниточки новые и новые качества, навыки, знания.

Поклонник Димы Билана по имени Нео решил стать двойником кумира, ради чего решился на пластическую операцию. Такой же поступок совершил и американец Тобби Шелдон. Он потратил 100 тысяч долларов и 5 лет жизни, чтобы походить на Джастина Бибера.

Оксана Белан, психотерапевт:

Мы можем говорить о том, что существует проблема, когда подражание кумиру становится слепым, бездумным. Когда человек, не сопоставляя свои особенности, особенности выбранного кумира, начинает слепо перенимать одежду, манеру поведения, говорить, совершенно не сопоставляя со своим образом жизни. Опять же, если увлечение кумиром, подражание ему начинает вторгаться в финансовую сторону жизни. Например, человек покупает дорогие билеты, бесконечно ездит за своим кумиром по городам, следуя его гастрольному графику. Это наносит ущерб семейному бюджету. наносит ущерб семье. Данный человек выпадает из семьи, он больше не является отцом, матерью, женой, дочерью, сыном. В таком случае он не живет своей личной жизнью, он пытается жить жизнью кумира. А это уже иллюзия. И очень печально и страшно, когда в какой-то момент эта иллюзия разрушается.

Фанат «Битлз», канадский стоматолог и обладатель зуба Джона Леннона загорелся идеей клонировать музыканта. Сейчас он ищет ученых, которые взялись бы за реализацию этой идеи, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Родственники Леннона от этой перспективы, надо сказать, не в восторге.

Оксана Белан, психотерапевт:

Любой кумир из ныне живущих – это просто человек, которому свойственны просто человеческие ошибки. И тот, кто слепо верит в него, слепо подражает ему, наталкиваясь на эти ошибки, узнавая о них, очень сильно разочаровывается. А это все потому, что он забывает, что даже на солнце бывают пятна. И это и есть правда жизни, реальность, в которой лучше оставаться.