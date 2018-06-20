Укрепим здоровье вместе: 20-21 июня в минских аптеках можно пройти диагностику и получить консультации медиков

20 и 21 июня с 10 до 15 часов в аптеках Московского, Фрунзенского, Партизанского и Центрального районов все желающие смогут измерить артериальное давление, рост, вес, пройти первичную диагностику и получить консультации по вопросам снижения риска возникновения и развития сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринологических заболеваний. Также встречи с медработниками пройдут в эти два дня и на крупных предприятиях столицы.

Первая масштабная акция за ЗОЖ состоялась в феврале 2018 года. В ней приняли участие более 62 тысяч человек.