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Укрепим здоровье вместе: 20-21 июня в минских аптеках можно пройти диагностику и получить консультации медиков

20 июня 2018 06:48
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Новости Беларуси. Столичные медики проведут акцию за здоровый образ жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Укрепим здоровье вместе: 20-21 июня в минских аптеках можно пройти диагностику и получить консультации медиков-1

20 и 21 июня с 10 до 15 часов в аптеках Московского, Фрунзенского, Партизанского и Центрального районов все желающие смогут измерить артериальное давление, рост, вес, пройти первичную диагностику и получить консультации по вопросам снижения риска возникновения и развития сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринологических заболеваний. Также встречи с медработниками пройдут в эти два дня и на крупных предприятиях столицы.

Первая масштабная акция за ЗОЖ состоялась в феврале 2018 года. В ней приняли участие более 62 тысяч человек.

Укрепим здоровье вместе: 20-21 июня в минских аптеках можно пройти диагностику и получить консультации медиков-4

Укрепим здоровье вместе: 20-21 июня в минских аптеках можно пройти диагностику и получить консультации медиков-6

# Медицина # общество # Фотофакт

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