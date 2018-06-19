«Даже не было в холодильной камере, сразу на прилавок». Как проверяют товары на рынке летом

Новости Беларуси. Треть нарушений на белорусских рынках связана с неправильным хранением продуктов. В жаркую погоду продуктовые базары – на особом контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом в рейды по торговым рядам специалисты выходят чаще. В поле наблюдения – сроки годности товаров, документы, подтверждающее качество и безопасность, а также условия хранения. Наш корреспондент Татьяна Ревизоре присоединилась к мониторингу.

Конечно, свежее – таков закон рынка. Покупателем сегодня дорожат, а лицензией дорожат еще больше.

Наталья Пинчук, продавец:

Вот 19 мы получили, это получается свежее, только с бойни мясо. Оно даже не было в холодильной камере, сразу на прилавок.

Сохранность мяса на прилавке гарантирует температурный режим. В камерах – от 2 до 6°С. Холодильник закрывается плотно, а товар находится на специальных подносах. Важно не перегружать витрину.

Ирина Щербацевич, заведующий отделом гигиены Центра гигиены и эпидемиологии Советского района Минска:

Справочка о ветеринарно-санитарной лаборатории. Любой потребитель вправе потребовать этот документ, дабы обеспечить себя качественным продуктом.

На этот раз документы в руках врача-гигиениста. Летом торговые ряды проверят заметно чаще. На Комаровском рынке нарушений не обнаружено, однако другим задуматься стоит: треть ошибок связана с неправильным хранением продукции.

Ирина Щербацевич:

Поэтому наш постоянный мониторинг осуществляется с целью недопущения таких вот случаев.

Ежедневный мониторинг обеспечен и на уровне самих рынков. Через лабораторию знаменитой Комаровки каждый день проходят тонны ягод.

Наталья Горбун, ветеринарный врач лаборатории ветсанэкспетизы рынка:

Мы ставим в прибор для измерения содержания радионуклидов, цезия 137. Пока у нас идет ягода чистая, превышений не было.

Сезонный товар расходится даже в будни. Домашнюю малину Дмитрий везет из Ивье: вечером собирает, утром продает. Проверить свежесть, говорит, можно легко.

Дмитрий Зенько, индивидуальный предприниматель:

Чтобы верх был без плесени. Идеально красный без всяких точек. Ну элементарно вот так вот ее потрясти. Если она сухая, под дождем не собранная, свежая малина.

Главное оружие покупателя – наблюдательность. Кто-то доверяется цвету, кто-то запаху, а кто-то опыту.

Надеюсь, на бабушку.

Бабушка Люба – из местных старожилов. Из года в год к ее прилавку так и тянутся постоянные покупатели.

Любовь Стракович, фермер:

38 лет я занимаюсь огурцами. Еще не было этих предпринимателей, никого, привозила первые огурцы. Каждый день я торгую. На следующий день едут от нас, привозят свеженькое всегда.