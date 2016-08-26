Украшение Марьиной Горки: статуя оленя и 50 тысяч цветов

Новости Беларуси. Масштабное благоустройство продолжается в Пуховичском районе. Более 50 тысяч цветов украсили улицы Марьиной Горки. Вблизи автостанции скоро появится новая архитектурная композиция – своеобразные солнечные часы из камня.

Местные коммунальщики к украшению города подходят креативно. С помощью художников появляются необычные композиции. Например, благородный олень расположен на самом оживлённом перекрёстке вблизи железнодорожного переезда.

А детям особенно пришлась по вкусу скульптура собаки таксы. Впрочем, местным коммунальщикам ещё есть чем удивить горожан.

Дина Павлова, директор средней школы №2 Марьиной Горки:

Традиционно, находясь в центре города, мы, конечно, должны выглядеть лучшим образом. Поэтому мы любим это, умеем. Прививаем эти навыки детям: отдельные участки закреплены за классами. Во главе с классными руководителями детки работают и тоже учатся этому замечательному делу. Мир должен быть прекрасным.

Необычным дизайном удивляют не только коммунальщики, но и организации, и учебные заведения. Подворье средней школы №2 Марьиной Горки буквально утопает в цветах. Есть здесь и собственный фонтан.

Школа, кстати с эстетическим уклоном, имеет свои теплицы и клумбы, так что уроки биологии с ранней весны проходят на свежем воздухе. Часть рассады продаётся, а деньги пополняют внебюджетный фонд учреждения.

Всё остальное радует глаз педагогов, школьников и их родителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Фидрус, заместитель директора по производству жилтеплосервиса коммунального хозяйства Пуховичского района:

До конца этого месяца появится скульптура: это семья медведей. Наш скульптор попытался их восстановить под медведя гризли, можно даже сказать – в естественную, натуральную величину. Это будет мама с детёнышами. А за ними – ещё пару скульптур. После благоустройства города мы не планируем останавливаться, так как в нашем районе есть ещё посёлки городского типа. Мы будем усердно трудиться для того, чтобы и в них было столь же красиво, как в нашем городе.