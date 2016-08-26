Мечтаю стать хорошим офицером: 500 курсантов Академии МВД приняли присягу 26 августа

Новости Беларуси. Более 500 курсантов Академии МВД 26 августа приняли присягу на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вчерашние абитуриенты, среди которых 27 девушек, в течение месяца готовились к этому дню. За плечами курсантов учебный сбор и курс молодого бойца. Будущие правоохранители изучали азы милицейской службы, основы огневой и строевой подготовки. А сегодня будущих офицеров отпустили в первое в их жизни увольнение.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

С одной стороны, это формальность, некая данность, которую должен пройти каждый будущий офицер, каждый курсант. А с другой стороны, все-таки это первая в жизни очень серьезная клятва. Наверное, самая серьезная. Которую вспоминать будет военнослужащий, сотрудник органов внутренних дел, следствия и так далее всю свою службу.

Владислав Суркин, курсант следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь:

Первое ощущение – гордость, родители нами гордятся. Много стремились к этому, сдавали экзамены и поступили в Академию МВД. На самом деле, я очень счастлив, что у меня получилось это сделать. Мечтаю стать хорошим офицером.

Анастасия Лис, курсант следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь:

Для меня присяга стала очень важным событием в моей жизни, одним из самых важных. Я надеюсь, что этот момент я не забуду никогда и буду хорошо служить стране, своей Родине.