Молодежный марафон «70!», посвященный 70-летию освобождения Беларуси, 18 июня встретил Витебск

Новости Беларуси. Республиканский Молодежный марафон «70!», посвященный 70-летию освобождения Беларуси, 18 июня встретила Витебская область. Более сотни человек – молодежь, школьники и конечно ветераны – собралось на площади Победы. Марафон стартовал митингом и возложением венков и цветов к монументу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Павлов, ветеран Великой Отечественной войны:

Молодежи предстоит строить будущее. А будущее не построишь, не зная прошлого. Потому что в этом прошлом разбираться надо очень хорошо.

В рамках марафона горожане передали витебскую землю для доставки ее на мемориальный комплекс «Курган Славы». А пионеры благодарили своих предков за добытую победу, держа в руках портреты знаменитых земляков, героев Советского Союза.

Дмитрий Зеньков:

Я хочу сказать спасибо им большое за то, что освободили Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Когда я буду в 5 классе, я пойду в суворовское училище. После суворовского училища я пойду в армию.