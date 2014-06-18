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Молодежный марафон «70!», посвященный 70-летию освобождения Беларуси, 18 июня встретил Витебск

18 июня 2014 13:27
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Новости Беларуси. Республиканский Молодежный марафон «70!», посвященный 70-летию освобождения Беларуси, 18 июня встретила Витебская область. Более сотни человек – молодежь, школьники и конечно  ветераны – собралось на  площади Победы. Марафон стартовал митингом и возложением венков и цветов к монументу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Павлов, ветеран Великой Отечественной войны:
Молодежи предстоит строить будущее. А будущее не построишь, не зная прошлого. Потому что в этом прошлом разбираться надо очень хорошо.

В рамках марафона горожане передали витебскую землю  для доставки ее на мемориальный комплекс «Курган Славы». А пионеры благодарили своих предков за добытую победу, держа в руках портреты знаменитых земляков, героев Советского Союза.

Дмитрий Зеньков:
Я хочу сказать спасибо им большое за то, что освободили Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Когда я буду в 5 классе, я пойду в суворовское училище. После суворовского училища я пойду в армию.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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