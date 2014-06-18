Шестеро белорусов 18 июня вернулись из охваченной боевыми действиями Сирии в Минск

Новости Беларуси. Возвращение на родную землю. Шестеро белорусов 18 мая приехали из Сирии в Минск. В основном это женщины и дети, у которых в арабской республике остались близкие родственники. Наших соотечественников вместе с другими гражданами СНГ эвакуировал борт МЧС России.

На данный момент покинуть территорию Сирии крайне сложно. Там уже четвертый год идут боевые действия. В страну не летают гражданские самолеты, только экстренные рейсы.

Людмила переехала на родину мужа, в Сирию, более 10 лет назад. За это время далекая страна стала для нее вторым домом. Там родились ее дети – Лейла и Роман. Остался любимый муж, который обеспечивает безопасность их родного города Кашакими. Он находится прямо на границе с Турцией. Людмила с грустью вспоминает, что из окна ее сирийского дома открывался завораживающий вид на бескрайнюю долину Эль-Джазира. Но уже в Беларуси понимает, что нет ничего лучше мирного городского пейзажа.

В Беларуси семья Джамиль последний раз была 4 года назад. Тогда на историческую родину Людмилы приезжали все вместе. Гуляли, встречались с друзьями. Нынешняя встреча с Минском – это уже не ностальгия, а скорее необходимость. В Сирии идет гражданская война. Оставаться там очень опасно.

Людмила Джамиль:

Люди, конечно, напуганы, боятся, потому что теракты могут быть. Оно так, наплывами: то вспыхивает, то опять затухает. Очень ждали этого момента. Слава богу, мы на своей родной земле.

Лейла Джамиль:

Добирались долго. Чтобы вылететь на самолете из родного города, пришлось доставать билеты целый месяц. По дороге в аэропорт Дамаска нас много останавливали, везде полицейские, дороги перекрыты, постоянно проверяют документы.

Чтобы приехать из Сирии в Беларусь, нужно преодолеть непростой путь. И дело даже не в расстоянии. Границы закрыты, сложно оформить документы и достать билеты на самолет. Чтобы элементарно переместиться из одного города другой, нужны специальные пропуска. Из-за сложной политической обстановки в арабскую республику уже давно не летают гражданские самолеты, только экстренные рейсы. Вчера в московский аэропорт прибыл специальный самолет МЧС России. На его борту находилось 90 человек, среди которых и 6 белорусов.

В Сирии четвертый год продолжаются боевые действия. За время вооруженного конфликта несколько миллионов местных жителей стали беженцами. И, скорее всего, это не окончательные цифры, ведь гражданская война, вспыхнувшая в марте 2011, вопреки всем подсчетам и прогнозам экспертов затянулась. И пока неизвестно, когда Людмила вновь увидит бескрайние равнины из окна своего родного дома.

Посольство Беларуси в Дамаске работает в прежнем режиме. Его сотрудники оказывают всю необходимую помощь нашим соотечественникам, которые до сих пор остаются в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шорохов, руководитель консульского отдела посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Наше посольство сработало на «пять»: помогло, организовало, даже одному ребенку сделали паспорт, он уже вылетел. Надо обращаться в наше посольство именно к консулу. Он все это оформит в установленном в порядке.