Ухаживать за городом, как за своим домом. 700 тысяч минчан примут участие в субботнике 21 апреля

Новости Беларуси. В национальном субботнике 21 апреля примут участие не менее 700 тысяч минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это рассчитывают городские власти.
Новости Беларуси. В национальном субботнике 21 апреля примут участие не менее 700 тысяч минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это рассчитывают городские власти.
Сегодня, 18 апреля, в столичной мэрии обсудили подготовку к масштабной акции по благоустройству. О желании выйти на субботник заявили трудовые коллективы, общественные организации, спортсмены и артисты. Каждому из них на объекте предоставят инвентарь.
Все силы будут сосредоточены на приведении в порядок стадиона «Динамо», урочища «Куропаты», Кургана Славы. За день в Минске планируют высадить 2000 деревьев и в три раза больше кустарников.
Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
Минск постоянно чистый. Естественно, что горожане уже привыкли к тому, что Минск не может быть другим.
Задача наша – чтобы мы, как и дома, ухаживали за своим городом. Видят это и наши дети, и наше подрастающее поколение. Конечно, они берут с взрослых пример. Самое главное, эти традиции, которые были заложены еще давным давно, на сегодняшний день трансформированы в современные условия.
Мы любим свой город, любим свою республику. Мы заботимся о ее чистоте и экологии.
В предстоящую субботу будут работать крупные промышленные гиганты. Например, выпуск тракторов и конфет не поставят на паузу. Часть заработанных средств направят на восстановление мемориальных комплексов и на подготовку детских оздоровительных лагерей к сезону.